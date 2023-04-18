▲ 【醫藥股】先聲藥業料創新藥收入佔七成 聚焦研肺及消化道系統腫瘤藥（湯致遠攝）

先聲藥業 （02096） 去年收入按年增26%至63億元（人民幣，下同），創新藥收入達41.3億元。集團副總裁朱彤表示，去年創新藥物收入佔比約65%，今年目標破70%。除醫院內銷售外，集團看重醫院外基層及零售市場。先聲的創新藥將聚焦肺部及消化系統腫瘤，作聯用及單用差異化的臨床研發。

先聲首席財務官萬玉山表示，每年整體研發費用目標介乎20%至25%，為醫藥行業的合理偏低水平，實際佔比需視乎項目進展。2022年研發投入17.3億元人民幣，佔比約27.3%。營銷成本目標從38%下降至35%。

先聲藥業已上市創新藥共有4款，其中新冠肺炎口服藥先諾欣1月已以附帶條件上市，料年內以常規方式上市，朱彤表示先諾欣已準備好進入基層市場，銷售團隊約5000個。朱彤表示新冠藥需求視乎疫情發展，目前疫情反覆，銷售情況難以估計。

先必新國家集採後降價32%

朱彤表示，治療出血性腦卒創新藥先必新納入國家集中採購後，售價下跌約32.4%，為預期之內。去年先必新覆蓋率按年增6個百分點至47%，隨今年已更新國談身分，有助向1200家醫院洽談藥品銷售，料可達至70%覆蓋率。

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記者：宋佩恩