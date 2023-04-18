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【Twitter】馬斯克：收購Twitter不明智兼時間點糟透 但「有些東西是無價的」
股市 15:06 2023/04/18
Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）去年斥資440億美元收購Twitter，他周一接受霍士新聞訪問時表示，截至目前為此，收購Twitter是一個不明智的金融決定，而且收購的「時間點糟透」，但「有些東西是無價的」。
馬斯克指，Twitter的價值僅及其收購價的一半，但他對收購Twitter並不後悔，重申目標是將Twitter打造為言論自由的線上天堂。
馬斯克又指責Twitter前管理層充許美國及外國情報機構，瀏覽用戶在平台上的訊息，當中包括私人訊息，因有關訊息沒有加密，直指這是他收購Twitter以來，最荒謬的發現之一。
他透露，正制定一項功能，讓Twitter用戶可選擇將訊息加密，希望藉以限制政府的干擾，預期4月底會推出。
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編輯：陳韻妍
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