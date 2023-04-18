  • 28°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國經濟】ING彭藹嬈：中國現時無需大規模刺激經濟措施　料人民幣年底見6.5算

宏觀解讀 14:59 2023/04/18

分享：

分享：

【中國經濟】ING彭藹嬈：中國現時無需大規模刺激經濟措施　料人民幣年底見6.5

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，第一季中國的GDP按年增長4.5%，好過ING預測的3.8%，並高於前一季的2.9%增長。零售銷售增長强勁為經濟增長快過預期的主要原因。

【中國經濟】中國首季GDP升4.5%遠勝預期、【下一頁

彭藹嬈表示，因3月國内消費按年增幅高達10%，政府現時無需採取財政刺激措施支持消費。但外圍市場在年内或進一步陷入衰退，政府或因此維持基建投資計劃補充經濟增長的動力。ING認爲第一季GDP公佈後，政府現時無需推出大規模的刺激經濟措施。

匯率方面，人民幣應在GDP數據公佈後走强。比較中美經濟基本面，中國經濟今年會愈走愈強，而美國經濟較大機會持續放緩，對人民幣匯率的影響會在第二季浮現。ING預測美元兌人民幣匯率2023年底為6.5。

另一方面，她指，今年首季住宅物業銷售按年增長7.1%，較2022年第四季3.5%高，情況令人鼓舞。買家正重新對發展商恢復信心。如果市場能夠消化預售樓花，發展商可在2024年透過住宅銷售獲得新的現金流。

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

相關文章：

【中國經濟】國家統計局：目前中國經濟沒有通縮　下階段也不會出現通縮

【中國經濟】摩根資管朱超平：內地商業信心恢復速度遜預期　惟低基數效應將帶動未來數季經濟增長將加快

【HSBC滙豐】滙豐馬勵濤：中國經濟增速非同尋常　滙豐持續投資中國市場所有領域

編輯：姚卓然

開啟hket App，閱讀全文
宏觀分析 大行報告 外滙 中國市場 彭藹嬈 經濟 GDP 人民幣
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【Twitter】馬斯克：收購Twitter不明智兼時間點糟透　但「有些東西是無價的」

下一篇文章

【互聯網數據】3月41間中國手遊商打入全球百大收入榜　合力吸金19億美元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】市場觀望美企業績　道指期貨跌2點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】市場觀望美企業績　道指期貨跌2點、納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【A股股王】內媒紛報中移動市值破2萬億超越茅台？　恐擺了烏龍
【A股股王】內媒紛報中移動市值破2萬億超越茅台？　恐擺了烏龍
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌109點　中概股指數升3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌109點　中概股指數升3%（不斷更新）
【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東
【分拆滙豐】平保擬支持滙豐小股東分拆議案、Glass Lewis籲反對　呂宇健：正游說50大股東
【港股市況】香港寬頻午後曾飈升17%　內險股逆市升　中國GDP勝預期、恒指跌200點（不斷更新）
【港股市況】香港寬頻午後曾飈升17%　內險股逆市升　中國GDP勝預期、恒指跌200點（不斷更新）
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有規模跌至不足8500億美元
【減持美債】中國連續6個月減持美國國債　持有規模跌至不足8500億美元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款