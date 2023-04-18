【中國經濟】ING彭藹嬈：中國現時無需大規模刺激經濟措施　料人民幣年底見6.5算

▲ 【中國經濟】ING彭藹嬈：中國現時無需大規模刺激經濟措施 料人民幣年底見6.5

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈表示，第一季中國的GDP按年增長4.5%，好過ING預測的3.8%，並高於前一季的2.9%增長。零售銷售增長强勁為經濟增長快過預期的主要原因。

【中國經濟】中國首季GDP升4.5%遠勝預期、【下一頁】

彭藹嬈表示，因3月國内消費按年增幅高達10%，政府現時無需採取財政刺激措施支持消費。但外圍市場在年内或進一步陷入衰退，政府或因此維持基建投資計劃補充經濟增長的動力。ING認爲第一季GDP公佈後，政府現時無需推出大規模的刺激經濟措施。

匯率方面，人民幣應在GDP數據公佈後走强。比較中美經濟基本面，中國經濟今年會愈走愈強，而美國經濟較大機會持續放緩，對人民幣匯率的影響會在第二季浮現。ING預測美元兌人民幣匯率2023年底為6.5。

另一方面，她指，今年首季住宅物業銷售按年增長7.1%，較2022年第四季3.5%高，情況令人鼓舞。買家正重新對發展商恢復信心。如果市場能夠消化預售樓花，發展商可在2024年透過住宅銷售獲得新的現金流。

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編輯：姚卓然