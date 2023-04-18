【中移動941】傳中移動研究收購 香港寬頻午後升逾一成

外電引述知情人士表示，中移動（00941）正在研究收購香港寬頻（01310）的可能性，知情人士稱，中移動最近幾周向一小部分銀行發出一份需求建議書，就收購香港寬頻並將其私有化一事徵求建議。中移動仍在接受投資銀行的投標，尚未決定是否提出正式報價。香港寬頻及中移動對有關傳聞不予置評。憧憬獲私有化，香港寬頻3時報6.53元，大升11.6%，最新市值約85億元。

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市場早前已傳出香港寬頻獲多個機構投資者洽購，包括I Squared 及太盟。其中太盟正進行初步評估工作，包括對香港寬頻進行分析，以及探索融資來源。潛在買家或尋求與香港寬頻管理層合作。 消息又指，區內電信公司和投資基金等，亦可能研究對香港寬頻競標，皆因該公司屬科技相關資產，然而估值仍是能否達成交易的最大障礙。

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