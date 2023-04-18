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【中移動941】傳中移動研究收購 香港寬頻午後升逾一成

股樓投資 15:47 2023/04/18

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外電引述知情人士表示，中移動（00941）正在研究收購香港寬頻（01310）的可能性，知情人士稱，中移動最近幾周向一小部分銀行發出一份需求建議書，就收購香港寬頻並將其私有化一事徵求建議。中移動仍在接受投資銀行的投標，尚未決定是否提出正式報價。香港寬頻及中移動對有關傳聞不予置評。憧憬獲私有化，香港寬頻3時報6.53元，大升11.6%，最新市值約85億元。

【A股點睇】「中特估值」概念最當打 中移動力爭A股市值第一  詳情請看【下一頁

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

市場早前已傳出香港寬頻獲多個機構投資者洽購，包括I Squared 及太盟。其中太盟正進行初步評估工作，包括對香港寬頻進行分析，以及探索融資來源。潛在買家或尋求與香港寬頻管理層合作。 消息又指，區內電信公司和投資基金等，亦可能研究對香港寬頻競標，皆因該公司屬科技相關資產，然而估值仍是能否達成交易的最大障礙。

【騰訊700】騰訊自研芯片滄海 實現量產並投入使用數萬片  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

香港寬頻（01310） 港股

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