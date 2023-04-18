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英部分食品價格按年增8成 加價成本轉嫁消費者

環球社會熱點 15:57 2023/04/18

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英國關注消費者權益組織「Which?」調查一眾英國主要食品的價格，發現部分超市的白麵包和豬肉腸等食品價格飆升8成。以第三大超市Asda出售Dragon牌180克的車打芝士為例，價格較1年前高8成。而Asda自家品牌的車打芝士條加幅同樣達79%。

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Asda實惠牌豬肉腸價格亦上漲73%，與最大連鎖超市Tesco出售的Woodside Farms豬肉腸漲幅相近。「Which?」亦指，整體而言燕麥粥價格平均升幅同樣驚人，其次則是脫脂牛奶，漲幅達33.6%，而車打芝士則是上漲28.3%。

「Which?」調查亦指，雖然超市自家品牌的廉價商品整體上依然最便宜，但價格仍較3月上漲24.8%。而超市自家中等價位品牌商品亦上漲20.5%，優質系列品牌商品漲幅則達13.8%。

英財相寧承受罷工短期經濟損害 拒加薪憂長遠推高通脹 【下一頁】

有分析指，「Which?」調查反應近期超市自家品牌，和國際品牌的價格皆有上漲，零售商正將能源和大宗商品上漲成本轉嫁給消費者。市場研究機構Kantar數據顯示，截至3月19日的4周內，所有雜貨價格同比上漲17.5%，創歷史新高。

「Which?」食品政策部主管戴維斯（Sue Davies）表示，最新的超市食品追蹤數據顯示數百萬家庭正陷入困境，通脹嚴重影響必需品價格，貧窮人士在生活成本危機中首當其衝。她同時敦促超市，為正處於艱難促進的人士提供更多支援，確保所有人能請輕鬆獲得基本所需。

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責任編輯：李俊儀

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