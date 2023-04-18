「香港製造美食市集」 一起細味100多款香港滋味

回想童年生活，總是想起拿著零用錢落街買零食、汽水的畫面，不期然想念那些兒時的滋味，喚醒大家對很多「香港製造」產品的回憶。



說穿了，其實「香港製造」一直陪伴著我們，為此OK便利店特別打造「香港製造美食市集」，帶來很多大家耳熟能詳的本地出品，重新細味這些地道滋味。



無論是要認真「醫肚」，又或者只是「口癢」想吃零食，還有各款冷熱飲品，OK便利店都能即時為大家提供超過100款具香港情懷的本地出品任君品嘗，藉此鼓勵大家支持「香港製造」，重拾香港精神。



「香港製造美食市集」主題推廣日期：即日至2023年5月10日。凡標有「香港製造美食市集」之產品均可享以下優惠*:



優惠1 –OK齊齊印會員e印仔卡優惠：買指定產品(即標有「香港製造美食市集」之產品)每滿$10，可獲1個e印仔，每儲滿5個即可作$5購買指定產品(即標有「香港製造美食市集」之產品)。



優惠2 –所有顧客優惠：買指定產品(即標有「香港製造美食市集」之產品)均可享優惠價。

*如有任何爭議，OK便利店保留此推廣之最終決定權。



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(特約)