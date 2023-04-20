香港與中東國家合作「智慧城市」怎樣達至雙贏局面？

全球進入Web 3.0時代，各國致力發展「智慧城市」，近年中東國家積極推行數碼經濟多元化，香港和內地都積極與中東等地互訪，「智慧城市」也成為中東國家的轉型目標。早前，我們的團隊前往杜拜，與沙特阿拉伯王國各機構會面，互相交流數碼經濟、金融科技、Web 3.0建設等題材。

我認為香港科創企業與中東國家合作上，AI（人工智能）必然是不可或缺，智能公共交通，包括交通的訊息系統等、能源管理上都有效地運用到AI，雙方合作也有三大好處：

1. 技術轉移到中東，香港科創擁有實力強大發展的生態系統，具備眾多人才和豐富經驗，於人工智能、大數據和IoT（物聯網）等領域。

2. 新商機：沙特是富有資源和迅速發展的國家，對「智慧城市）需求不斷增加，當然造就了香港科創企業拓展業務和新商機的機會。

3. 開拓地區合作：可以促進中東和東亞之間的地區合作，也可促進中東地區和東亞地區的科技交流和合作。

當然，雙方合作也潛在不少挑戰，尤其文化差異上、法律和監管的框架問題、還有私穩和安全上的問題，建立好溝通橋樑，處理得到敏感的數據收集等安全措施，定必能實現雙贏局面。

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作者簡介：

李應樵博士，區塊鏈和DOT等Web 5應用技術集團XBE主席兼創辦人。www.XBE.com



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