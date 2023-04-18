【搶生意】OK便利店賣情懷 推百款香港美食 商業 14:48 2023/04/18 分享： 分享： 派發消費券後，商戶都推出宣傳計劃吸客，其中OK便利店就推出「香港製造美食市集」，提供逾100款具香港情懷的本地出品，包括飲品、零食、飯盒、三文治等，顧客由即日起至5月10日，購買標示「香港製造美食市集」之產品均可享優惠價。 【八達通世界地球⽇】八張本地藝術家創作卡面免費下載 有效期3年(附下載方法) 責任編輯：歐陽佩 《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： ET贏商有計 【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 【營商氣氛】渣打大灣區營商景氣指數飆升越50 專家預計明年首季將全面復常 2023/04/17 【營商氣氛】渣打大灣區營商景氣指數飆升越50 專家預計明年首季將全面復常 【消費券2023】首批消費券今派發 市民冀加大金額及恒常化 2023/04/16 【消費券2023】首批消費券今派發 市民冀加大金額及恒常化 【消費券2023】消費券首日派發商場人流旺 市民消費亦較疏爽 2023/04/16 【消費券2023】消費券首日派發商場人流旺 市民消費亦較疏爽 【香港經濟】政府統計處：受惠於經濟復蘇 香港營商氣氛連續第4個月改善 2023/04/14 【香港經濟】政府統計處：受惠於經濟復蘇 香港營商氣氛連續第4個月改善 你可能感興趣 【營商氣氛】渣打大灣區營商景氣指數飆升越50 專家預計明年首季將全面復常 18:03 2023/04/17 【營商氣氛】渣打大灣區營商景氣指數飆升越50 專家預計明年首季將全面復常 【消費券2023】首批消費券今派發 市民冀加大金額及恒常化 21:37 2023/04/16 【消費券2023】首批消費券今派發 市民冀加大金額及恒常化 【消費券2023】消費券首日派發商場人流旺 市民消費亦較疏爽 21:39 2023/04/16 【消費券2023】消費券首日派發商場人流旺 市民消費亦較疏爽 著數優惠 OK便利店 美食 香港 便利店 零食 美食市集