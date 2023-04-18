【搶生意】OK便利店賣情懷　推百款香港美食

派發消費券後，商戶都推出宣傳計劃吸客，其中OK便利店就推出「香港製造美食市集」，提供逾100款具香港情懷的本地出品，包括飲品、零食、飯盒、三文治等，顧客由即日起至5月10日，購買標示「香港製造美食市集」之產品均可享優惠價。

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責任編輯：歐陽佩

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