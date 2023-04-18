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【搶生意】OK便利店賣情懷　推百款香港美食

商業 14:48 2023/04/18

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派發消費券後，商戶都推出宣傳計劃吸客，其中OK便利店就推出「香港製造美食市集」，提供逾100款具香港情懷的本地出品，包括飲品、零食、飯盒、三文治等，顧客由即日起至5月10日，購買標示「香港製造美食市集」之產品均可享優惠價。

【八達通世界地球⽇】八張本地藝術家創作卡面免費下載　有效期3年(附下載方法)

責任編輯：歐陽佩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

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【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感

 

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