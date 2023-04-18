【AI大戰】傳三星考慮放棄Google　改用Bing為預設搜尋引擎　

▲ 《紐約時報》報道指，三星（Samsung）有意改用Bing作為其產品的預設搜尋引擎，取代原有的Google Search搜尋引擎。

Google Search搜尋引擎的市場主導地位，近日被引入了ChatGPT的微軟Bing有所威脅。《紐約時報》報道指，三星（Samsung）有意改用Bing作為其產品的預設搜尋引擎，取代原有的Google Search搜尋引擎。若最終三星作出相關改變，估計Google母公司Alphabet將損失約30億美元（約235億港元）的年收入。

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報道提到，Google正面臨著來自Bing日益嚴峻的挑戰，三星有意將預設搜尋引擎改用Bing。報道又指，Google得知相關消息後陷入「恐慌」，因Google與三星電子（Samsung Electronics）的合作，每年為Google帶來30億美元（約235億港元）的收入。為應對相關危機，Google目前正計劃更新其搜尋服務，包括增加AI服務等。

不過，據悉目前三星與Google仍在進行談判，三星有可能最終決定保留Google作為其默認供應商。

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責任編輯：曾曉汶

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