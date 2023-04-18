  • 28°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI大戰】傳三星考慮放棄Google　改用Bing為預設搜尋引擎　

科技 15:08 2023/04/18

分享：

分享：

《紐約時報》報道指，三星（Samsung）有意改用Bing作為其產品的預設搜尋引擎，取代原有的Google Search搜尋引擎。

Google Search搜尋引擎的市場主導地位，近日被引入了ChatGPT的微軟Bing有所威脅。《紐約時報》報道指，三星（Samsung）有意改用Bing作為其產品的預設搜尋引擎，取代原有的Google Search搜尋引擎。若最終三星作出相關改變，估計Google母公司Alphabet將損失約30億美元（約235億港元）的年收入。

【生成式AI大戰】Elon Musk宣戰！　推新AI平台「TruthGPT」

【生成式AI】AWS加入生成式AI大戰　新服務助企業應用基礎模型

報道提到，Google正面臨著來自Bing日益嚴峻的挑戰，三星有意將預設搜尋引擎改用Bing。報道又指，Google得知相關消息後陷入「恐慌」，因Google與三星電子（Samsung Electronics）的合作，每年為Google帶來30億美元（約235億港元）的收入。為應對相關危機，Google目前正計劃更新其搜尋服務，包括增加AI服務等。

不過，據悉目前三星與Google仍在進行談判，三星有可能最終決定保留Google作為其默認供應商。

【AI標準】OpenAI、Microsoft、Google等科企代表　擬本周討論制定AI使用標準

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】餐廳難做轉攻女性零售市場 款新量少增新鮮感
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類
2023/04/13
【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類
【AI取代人類】AI工具使用量增加　建立哪些軟技能愈趨重要？
2023/04/13
【AI取代人類】AI工具使用量增加　建立哪些軟技能愈趨重要？
【捉AI錯處】OpenAI懸紅20,000美元獎勵　鼓勵用戶捉AI漏洞
2023/04/12
【捉AI錯處】OpenAI懸紅20,000美元獎勵　鼓勵用戶捉AI漏洞
【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」　正式全面啟用部署
2023/04/11
【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」　正式全面啟用部署

你可能感興趣

【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類
11:12 2023/04/13
【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI　ChaosGPT誓言毀滅人類
【AI取代人類】AI工具使用量增加　建立哪些軟技能愈趨重要？
10:39 2023/04/13
【AI取代人類】AI工具使用量增加　建立哪些軟技能愈趨重要？
【捉AI錯處】OpenAI懸紅20,000美元獎勵　鼓勵用戶捉AI漏洞
16:50 2023/04/12
【捉AI錯處】OpenAI懸紅20,000美元獎勵　鼓勵用戶捉AI漏洞
人工智能 Google 網絡保安 市場拓展 電玩手遊 5G 手機Apps 移動裝置 科技產品 雲端

下一篇文章

【網絡安全】香港中小企業務愈趨數碼化　惟網絡安全意識下降
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機械人訓練】Google訓練垃圾分類機械人　準確率達84%
【機械人訓練】Google訓練垃圾分類機械人　準確率達84%
【5G風險】德國擬全面審查中國製5G設備　保護通訊網絡
【5G風險】德國擬全面審查中國製5G設備　保護通訊網絡
【生成式AI】AWS加入生成式AI大戰　新服務助企業應用基礎模型
【生成式AI】AWS加入生成式AI大戰　新服務助企業應用基礎模型
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【AI大戰】Elon Musk創AI公司X.AI　視OpenAI為競爭對手
【AI大戰】Elon Musk創AI公司X.AI　視OpenAI為競爭對手
【AI爭議】AI生成作品獲Sony世界攝影大獎冠軍　作者拒絕領獎
【AI爭議】AI生成作品獲Sony世界攝影大獎冠軍　作者拒絕領獎
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款