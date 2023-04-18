【2023全球支付報告】香港電子錢包支付續錄顯著增長　料於2026年成主流網上支付方式

隨著香港全面復常，預計零售及旅遊消費意欲回升，有助推動香港的電子支付進一步發展。金融科技服務技術公司FIS公布最新《全球支付報告》顯示，電子錢包在電子商務及店內消費 (POS) 的增長繼續加快，同時帳戶對帳戶 (A2A) 支付亦逐漸成為增長迅速的新興支付途徑。

FIS旗下 Worldpay 發表年度《全球支付報告》，檢視40個市場現在與未來的支付趨勢，而根據2023年報告的分析結果，全球消費者在結帳時追求更多選擇、便利及控制權，開始改用各種替代支付方式 (APM)，例如A2A、電子錢包及先買後付 (BNPL)。

根據報告預測，到2026年，電子錢包佔電子商務支付市場的佔比將上升至37%，取代信用卡 (34%) 成為香港最多人使用的網上支付方式。

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在香港推出即時支付方案（快速支付系統，即轉數快）後，A2A支付亦快速增長，當中2021年至2022年電子商務交易價值的升幅達35%。A2A支付於2022年佔電子商務市場支付佔比的15%，預計於2026年再上升至18%。

此外，報告預計BNPL的電子商務支付額將上升超過一倍 (156%)，從2022年的2.58億美元增加至2026年的6.59億美元。

另外，報告亦顯示，信用卡仍是香港主要的支付方式， 2022年佔電商市場41%份額，同時佔店內消費市場份額超過一半 (55%)。香港的現金使用率大幅下降，2022年現金佔店內消費市場的份額為10%，屬於亞太地區現金使用率最低的市場之一，低於新加坡(19%)近半。

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