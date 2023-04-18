印度首Apple Store開幕 大批「果粉」搶頭香

印度商業中心孟買於周二（18日）迎來當地首間蘋果（Apple）的Apple Store零售店，大批蘋果支持者早已排隊等候，成為首批進入印度Apple Store的人士。

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Apple Store早在周一（17日）舉行私人活動，率先邀請博客主及科技分析師等前來搶先體驗。行政總裁庫克（Tim Cook）亦被指，當日曾與不場印度演藝名人交談。

來自印度各地﹑約200名「果粉」早在周二早上開始，在孟買Jio World Drive商場外，等待當地首間Apple Store開幕。

來自西部工業重鎮艾哈邁達巴德（Ahmedabad）的23歲果粉Aan Shah表示，Apple Store氣氛同在普通商店買Apple產品完全不同。

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庫克同日稍後亦會現身，將為佔地約2.8萬平方呎的首間印度Apple Store正式揭幕。不少果粉前來不止為搶頭香，亦有為一睹庫克。

Apple過去在東亞國家開設實體店面臨不少阻滯，但蘋果網上商店已在2020年起啟用。Apple在印度市佔率僅約3%，但蘋果已在印度設立組裝生產綫，開店不單分散組裝供應鏈，亦希望加強對印度出口。

印度第二間Apple Store將在周四（20日）開幕，地點為首都德里。

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責任編輯：吳漢培