【網絡安全】香港中小企業務愈趨數碼化　惟網絡安全意識下降

▲ 有研究調查指出，香港中小企雖然更願意投資於數碼科技，但網絡安全意識卻出現下跌的情況，情況令人擔憂。

踏入後疫情時期，企業數碼轉型腳步加速。但與此同時，企業又是否準備就緒，面對進行數碼轉型期間所遇到的威脅？近日有研究調查指出，香港中小企雖然更願意投資於數碼科技，但網絡安全意識卻出現下跌的情況，情況令人擔憂。

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昆士蘭保險於2022年底進行調查，訪問來自不同行業合共422間中小企，探討企業對網絡威 脅的認知。報告引述香港電腦保安事故協調中心的統計數字顯示，2022 年的網絡安全事故錄得接近雙位數字的升幅 （按年升幅為9%），企業應加強防備；但是次調查卻發現，每10間中小企當中，仍有1間未有任何應對網絡風險的保安流程或措施，並只有29%中小企透過購買相關保險以管理網絡安全風險，香港中小企的網絡安全意識由去年的43%下滑至36%。

昆士蘭保險北亞地區行政總裁及亞洲區區域分銷主管于蕾表示，香港中小企已逐步數碼化，但同時網絡攻擊日益增多，而且數據泄露的威脅不斷演變，呼籲企業必需充份裝備及提升應對策略，以保護業務系統及數據安全。除了透過軟件解決方案及增加僱員培訓之外，中小企亦不應忽視網絡保險在風險管理策略上的重要性。

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責任編輯：曾曉汶

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