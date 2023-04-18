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【互聯網數據】3月41間中國手遊商打入全球百大收入榜 合力吸金19億美元
市場研究機構Sensor Tower數據顯示，2023年3月共41個中國廠商入圍全球手遊發行商收入榜TOP100，合計吸金19.3億美元，佔本期全球TOP100手遊發行商收入37.1%。
Sensor Tower稱，網易 （09999） 手遊《蛋仔派對》全新賽季「精靈之聲」在3月3日上線，當日流水和3月收入均創下歷史新高，並帶動網易移動遊戲收入按月增長近11%，重回榜單第2名。
另外，3月中旬，阿里巴巴 （09988） 旗下靈犀互娛內地推出面向年輕用戶的新手遊《三國志・戰棋版》上線當天，該遊戲登頂中國iPhone手遊下載榜，並迅速躋身收入榜前五。加上《三國志·戰略版》在國內和亞洲市場的卓越表現，3月靈犀互娛收入按月比增長46.7%，排名前進1位至第4名。
報告提到，IGG （00799） 旗下塔防手遊《Doomsday： Last Survivors》在美國和韓國等市場收入穩步增長，使得發行商收入按月提升13%，排名前進2位至第14名。
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編輯：李哲毅