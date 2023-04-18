【疫後旅遊】調查：65%港人認同可持續旅遊

旅遊預訂網站Booking.com調查顯示，65%受訪港人認為需要立即作出更可持續的選擇，為下一代拯救地球，顯示了可持續旅遊屬首要考慮。儘管如此，34%香港旅客認為未來6個月的環境會變得更差，亦有52%相信生活成本會在未來6個月增加，令可持續旅遊似乎變得不太迫切。

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調查收集了來自全球35個市場、超過33,000名旅客的意見，由於全球的經濟環境在過去12個月發生了翻天覆地的變化，現在人們最關心的議題，除了氣候危機以外更包括了生活的成本。緃使68%表示希望在未來1年內以更可持續的方式旅遊，亦有69%認同全球的能源危機及不斷上漲的生活成本正影響著他們的支出計劃，對於某些旅客來說，這兩個選項只可二擇其一。

希望獲得折扣與優惠

隨著通貨膨脹加劇，旅客們陷入了「追求可持續性」與「平衡開支」兩者之間作出選擇的困境。46%本地旅客表示更可持續的旅遊選項太昂貴，比去年增加了8%，對這些受訪者而言，經濟負擔遠比可持續發展重要。另一方面，隨著旅遊的回歸，36%旅客願意為具有可持續認證的旅遊選項支付更高的費用，以確保他們的旅程可為世界帶來正面的影響。

隨著越來越多旅客感受到經濟上的壓力，他們也正在尋找回報吸引和帶有經濟誘因的可持續旅遊選項。47%港人希望獲得折扣與優惠以作出更環保的選擇，與2022年相比上升了10%。39%旅客表示如果進行可持續旅遊可賺取積分獎勵，並在旅遊預訂網站換取免費的額外優惠與折扣，會使他們更積極地作出「可持續」的選擇。

此外，有58%的旅客認為沒有足夠的可持續旅遊選項，56%的旅客不知道可以從哪裡找到更可持續的選項，當中69%希望尋求地道、具代表性的當地文化體驗。

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責任編輯：歐陽佩

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