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【HKBN】中移動據報有意競購　香港寬頻午後抽升12%

當炒股 16:21 2023/04/18

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【HKBN】中移動據報有意競購　香港寬頻午後升幅擴大

本地寬頻服務供應商香港寬頻 （01310） 自證實有私募基金洽購後，多名投資者傳出考慮參與競購，外電最新報道，中資電訊龍頭中移動 （00941） 有意出手爭逐香港寬頻。香港寬頻午後股價曾升18%，高見6.88元，收市升12%、報6.57元，全日成交3.8億元。

路透社報道指，中移動過去數周向多家投資銀行發出徵求建議書（RFP），要求為收購香港寬頻提供建議，但目前仍處於收集意見階段，尚未決定會否提交正式要約。

香港寬頻最新市值約86億元，而最先洽購的環球全域電訊（HGC）股東I Squared Asia Advisors Pte Ltd.，市場傳出其意向價為逾10億美元（約78億港元）。

除了I Squared以外，另一私募基金太盟資本（PAG）上月也傳出有意出價。

香港寬頻將於下周三（4月26日）公布中期業績。

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

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編輯：麥德銘

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