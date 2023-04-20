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【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻　後者現跌2.7%（第二版）

當炒股 10:39 2023/04/20

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【HKBN】中移動據報否認有意競購香港寬頻（第二版）

本地寬頻服務供應商香港寬頻 （01310） 自證實有私募基金洽購後，多名投資者傳出考慮參與競購，外電周二（18日）報道，中資電訊龍頭中移動 （00941） 有意出手爭逐香港寬頻。

內媒《中國日報》引述中移動回應，否認有關中移動正在探索收購香港寬頻有限公司的報導。

香港寬頻周二午後股價曾升18%，收市升12%，其後周三跌4.6%，周四早市則再跌2.7%，報6.12元。

傳中移動要求投行交收購香港寬頻建議書

路透社周二報道指，中移動過去數周向多家投資銀行發出徵求建議書（RFP），要求為收購香港寬頻提供建議，但目前仍處於收集意見階段，尚未決定會否提交正式要約。

香港寬頻最新市值約86億元，而最先洽購的環球全域電訊（HGC）股東I Squared Asia Advisors Pte Ltd.，市場傳出其意向價為逾10億美元（約78億港元）。

除了I Squared以外，另一私募基金太盟資本（PAG）上月也傳出有意出價。

香港寬頻將於下周三（4月26日）公布中期業績。

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

相關文章：

【HKBN】太盟PAG據報有意加入競購香港寬頻

【HKBN】香港寬頻收到HGC大股東初步提購意向、未有立場

編輯：麥德銘

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