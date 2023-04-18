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【電視廣播511】TVB旗下big big channel將於5月2日停止服務　

Hot Talk 13:13 2023/04/18

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【電視廣播511】TVB旗下big big channel將於5月2日停止服務　

電視廣播TVB （00511） 於2017年建立的影片及社交平台「big big channel」宣布，將今年5月2日停止服務。用戶日後可通過瀏覽TVB.COM網頁觀看內容。

據官網顯示，big big channel是一個集傳統電視、手機應用程式、社交平台於一身的多媒體，由藝人、中日韓台網絡紅人透過直播及拍攝影片，為觀眾帶來全新體驗。用家可於直播期間可留言與藝人及達人互動，更可因應喜好，為直播影片送上免費的心情標記，及付費的各種禮物，以表達對藝人的支持。

不過Big Big Channel亦引發過爭議，人稱「一蚊Joe」的游莨維於該平台進行整個他太太入產房產子過程，直到嬰兒出世、剪完臍帶才結束直播。又在2018年8月，當時仍是TVB藝人的余德丞踢波昏迷被送入醫院ICU，Big Big Channel就派員在ICU門口做直播，同樣備受爭議。

通訊事務局曾於2018年6月，以TVB安排電視節目間接宣傳「big big channel」，指其違反《電視節目守則》 ，向TVB罰款30萬元及作出嚴重警告。 

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編輯：姚卓然

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