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【電視廣播511】TVB旗下big big channel 5.2停止服務　「已看不到進一步發展的前景」（第二版）

Hot Talk 16:14 2023/04/18

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【電視廣播511】TVB旗下big big channel將於5月2日停止服務　

電視廣播TVB （00511） 於2017年建立的影片及社交平台「big big channel」宣布，將今年5月2日停止服務。用戶日後可通過瀏覽TVB.COM網頁觀看內容。TVB回應指，終止「big big channel」服務，是為提升企業資源運用效益，屬TVB成本與資源管理優化策略的一部分，針對未達預期經濟效益的業務進行調整。

TVB續稱，「big big channel」的現有資源將與其他TVB現行平台進行整合，以降低營運成本並強化綜合競爭力。TVB又強調，集團現時的跨平台影視娛樂業務發展已步入新的軌跡，而「big big channel」作為歷史遺留下來的業務，已經看不到可進一步發展的前景，故公司決定終止服務。

TVB收升2.8%，報8.03元。

big big channel直播短片曾引發爭議

據官網顯示，big big channel是一個集傳統電視、手機應用程式、社交平台於一身的多媒體，由藝人、中日韓台網絡紅人透過直播及拍攝影片，為觀眾帶來全新體驗。用家可於直播期間可留言與藝人及達人互動，更可因應喜好，為直播影片送上免費的心情標記，及付費的各種禮物，以表達對藝人的支持。

不過Big Big Channel亦引發過爭議，人稱「一蚊Joe」的游莨維於該平台進行整個他太太入產房產子過程，直到嬰兒出世、剪完臍帶才結束直播。又在2018年8月，當時仍是TVB藝人的余德丞踢波昏迷被送入醫院ICU，Big Big Channel就派員在ICU門口做直播，同樣備受爭議。

通訊事務局曾於2018年6月，以TVB安排電視節目間接宣傳「big big channel」，指其違反《電視節目守則》 ，向TVB罰款30萬元及作出嚴重警告。 

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（第二版加入TVB 回應）

編輯：姚卓然

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