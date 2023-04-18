▲ 【大行看法】貝萊德質疑「6：4」股債配置策略成效 「新時代需新方式」

「股六債四」配置是資產管理業界經典策略，不過去年以該方式配置美國股指和國債，全年回報率負17.5%，創金融海嘯以來最差表現。雖然今年該策略成效不俗，累計回報約6%，但全球最大資產管理公司貝萊德（BlackRock）投資研究團隊認為，「6：4」或任何特定配置比例都不合時宜，認為現時市場已步入新時代，需要新的方式來建立投資組合。

貝萊德團隊分析，不論是2000至07年還是金融危機後的2008年至2020年，當股票下跌時，債券同日表現平均都錄得正回報，反映股債能互補。

不過，2021年以來，股債日均表現轉趨同一方向。團隊指出，正當環球主要央行不惜經濟衰退都要加息壓制通脹，市場波動性不斷提高，需要全新方式建立短線和中長線投資策略。

貝萊德強調，保持靈活才是關鍵，「單靠策略配置而前行可帶來很高代價」，尤其是當環球地緣政治緊張、銀行業動盪、能源轉型，需要愈來愈頻密調整中長線投資策略，以回應新市場資訊。例如，即使該行中長線看好已發展市場，但短線卻建議減持，因為長線投資者可以看得更遠和在今日不利市況把握機會。

貝萊德：未來6至12個月看好能源、醫療保健企業

貝萊德認為，建倉可從收息起步，認為當利率維持在高位時間愈長，從短年期債券獲取收入的吸引力愈大，另一方面，長年期息率上升將逐步提高投資者對長年期證券的回報要求。

與此同時，貝萊德認為，要由以往配置全市場股指或債券，轉為更關注特定行業和私人市場。

在未來6至12個月間，該行較看好能源、醫療保健企業，同時建議揀選在經濟衰退時都能保持較強盈利和現金流的公司，包括具備供應鏈穩定、市佔率高和有能力轉嫁通脹等特質。

債券配置方面，該行認為不論短線或中長線都可以增持通脹掛鈎債券。

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編輯：麥德銘