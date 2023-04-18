▲ 【中國經濟】摩根資管朱超平:內地商業信心恢復速度遜預期 惟低基數效應將帶動未來數季經濟增長將加快

內地首季經濟按年增長4.5%，遠超預期，較去年第四季大幅改善，而隨中央放寬防疫，服務業是主要受惠者，第三產業內的增值服務增長5.4%。摩根資產管理朱超平預期，由於低基數效應，未來數季內地經濟增長會更快，全年增長5%的目標料可達到。

朱超平指，據月度數據顯示，積壓的消費需求逐步釋放，3月份零售銷售按年增長10.6%，明顯高於2月份的3.5%，而基於更多人外出用膳，食品及服務銷售額按年增長26.3%，遠超2月的9.2%。

內地經濟仍存在一定挑戰 內地房地產投資仍跌

雖然經濟數據理想，但朱超平認為，內地經濟仍存在一定挑戰，商業信心恢復速度較預期緩慢，公營部門仍是固定資產投資的領頭羊，首季增長10%，私營部門僅增長0.6%，反映商業信心距離完全恢復仍有一大段路。

與此同時，內地房地產投資首季下跌5.8%，導致耐用品如家電銷售3月份下跌1.4%，裝飾原材料下跌4.7%。出口方面，3月份出口反彈至增長14.4%，勝預期，但發達國家需求仍然疲弱，預期未來出口增長會放慢。

未來或會進一步下調存款息率及5年期LPR

朱超平表示，中央在政策的定調未有改變，未來或會進一步下調存款息率及5年期LPR，以降低融資成本及支持長期商業信貸，同時政府或會採取更多措施，提升商業信心及穩定外商直接投資。

過去數月，市場調低對中資股整體盈利預測，但強勁的經濟數證明內地經濟正處復甦軌道，或成為盈利預測下調見底的契機。基於美股盈利預測將進一步下調，摩根資管認為，中資股短線將會跑贏大市，當中消費股會受惠於經濟持續復甦，長遠則偏好受惠於本土市場擴張及受政策支持的先進製造業。

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編輯：陳韻妍