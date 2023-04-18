【全球獨角獸】字節跳動穩守全球最具價值獨角獸寶座　ChatGPT母企OpenAI價值大躍多少？

▲ 【全球獨角獸】字節跳動穩守全球最具價值獨角獸寶座 ChatGPT母企OpenAI價值大躍7倍

胡潤研究院發布2023全球獨角獸榜，在全球科技泡沫破裂的背景下，價值下降最多的是TikTok母企字節跳動，字節跳動價值按年下降了1萬多億元（人民幣‧下同），但公司仍以價值1.38萬億元，穩守世界上最具價值的獨角獸的寶座。

而Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）旗下火箭和衛星公司SpaceX以9,450億元的價值位居第二，按年增長2,600億元。

至於近期大熱的ChatGPT公司OpenAI是過去一年全球表現最好的獨角獸之一，價值增長了7倍，即1,200億元，達到1,380億元，從全球第272位飆升至第17位。

胡潤研究院指，全球獨角獸數量達到1361家，按年增加29%，並較新冠疫情前大增1.75倍；美國以666家獨角獸企業數目領先，接近全球總數一半，按年增36.7%，中國以316家緊隨其後，但按年僅增加15家或5%。

粵港澳大灣區擁63家獨角獸

城市方面，舊金山仍是「全球獨角獸之都」 ，有181家獨角獸。紐約以126家位居第二。北京以79家位列第三，上海以66家位列第四。而廣州是過去一年獨角獸數量增長最快的中國城市，有22家，比一年前增加12家，是疫情前8家的近三倍。粵港澳大灣區有63家獨角獸，比一年前增加12家，是疫情前30家的兩倍。

投資者方面，紅杉資本仍是全球最成功的獨角獸投資機構，投資了全球六分之一的獨角獸企業。老虎環球基金和軟銀保持第二和第三。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，新冠疫情開始後的三年是獨角獸歷史上最活躍的三年，過去三年，全球每天都誕生一家新獨角獸，使獨角獸總數超過 1,360 家。儘管經濟增長放緩，但過去一年，全球新誕生了 500 多家獨角獸企業，平均每周接近 10 家。

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編輯：姚卓然