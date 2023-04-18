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Apple Card推儲蓄戶口 利息達4.15厘

環球經濟金融 12:51 2023/04/18

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美國蘋果公司（Apple）的Apple Card服務周一（17日）宣布，將會推出儲蓄戶口，存款沒有最低要求，年利率更有4.15厘。

俄羅斯憂西方攻擊 擬要求籌備大選官員停用iPhone 【下一頁】

Apple表示，用戶可以在手機的錢包應用程式中，開設與高盛（Goldman Sachs）合作的儲蓄戶口，但用戶首先必須擁有Apple Card，才能成為存戶。

Apple稱透過開設儲蓄戶口，用戶可以獲得更多Apple Card獎勵「每日現金」（Daily Cash）。Apple指開戶不需要任何存款要求，亦不收取任何費用。

蘋果傳有股東圖踢庫克出董事會 美國前副總統亦成目標 【下一頁】

根據美國聯邦存款保險公司（Federal Deposit Insurance Corporation，FDIC）資料，美國儲蓄戶口的平均年行率為0.35厘，Apple Card儲蓄戶口的年利率明顯較高。

不過，美國眾多大型借貸機構﹑網絡銀行及實體銀行亦有提供客戶高年利率儲蓄戶口。

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責任編輯：吳漢培

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