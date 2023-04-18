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【香港出口】首兩月出口貨量按年跌28.5%　輸往印度、台灣、內地跌逾1成

商業 16:37 2023/04/18

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繼較早時發表2023年2月份對外商品貿易的貨值統計數字後，政府統計處今（18日）發表該月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。
 
由於受到農曆新年假期在不同日子所影響，每年1月及2月份的貿易數字通常有較大波動。因此，1月及2月份的貿易數字適宜合併分析。2023年首2個月與2022年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌28.5%及22.0%。
 
2023年2月與2022年2月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌11.8%及6.5%。經季節性調整的數字顯示，截至2023年2月為止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌7.6%及3.7%。
 
2023年首2個月與2022年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.7%及4.5%。2023年2月與2022年2月比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升3.8%及2.9%。

輸往印度跌近2成
與2022年同期比較，貿易價格比率指數在2023年2月上升0.9%，而在2023年首兩個月則上升0.2%。2023年2月與2022年2月比較，輸往印度（-19.8%）、台灣（-16.1%）、內地（-15.5%）及美國（-5.7%）的整體出口貨量錄得跌幅。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：美國（6.2%）、印度（5.1%）、內地（3.5%）、荷蘭（2.1%）及台灣（0.7%）。
 
2023年2月與2022年2月比較，來自新加坡（-32.7%）、台灣（-29.4%）、日本（-10.2%）及美國（-0.8%）的進口貨量錄得跌幅。另一方面，來自內地的進口貨量則上升1.1%。與此同時，來自內地（5.7%）、美國（2.9%）及日本（0.9%）的進口價格上升。另一方面，來自台灣（-0.1%）及新加坡（-1.9%）的進口價格則下跌。

廠商會：部分行業定單回升

香港中華廠商聯合會表示，農曆新年過後，部分行業的定單有所回升，相信是因為海外買家已逐漸消化了去年積壓的庫存，需要加單補貨，亦有廠商開始收到年末萬聖節及聖誕節的定單，但一般反映定單量較以往保守，相信跟買家認為經濟前景不明朗有關。

不少廠商預期外貿定單會於下半年才有較明顯回升，幸好內地消費正回暖，有助內銷定單增加，加上香港與內地之間的跨境物流已經恢復正常，經香港出口和轉口的貨品正逐步回升。

責任編輯：歐陽佩

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