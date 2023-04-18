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【證監行動】指尖悅動：兩執董累投資損手2.59億　SFC稱3新舊高管涉失當行為、已凍結其證券戶口

股市 12:49 2023/04/18

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【證監行動】指尖悅動：兩執董累投資損手2.59億　SFC稱3新舊高管涉失當行為、已凍結其證券戶口

昨日（17日）證監會宣布，即將根據《證券及期貨條例》第214條在原訟法庭對指尖悅動 （06860） 現任或前任管理團隊展開民事法律程序，並向3家經紀行發出限制通知書，以凍結懷疑涉及企業失當行為的客戶帳戶所持有的資產。證監會公告透露，該等資產由3名人士擁有，全部涉嫌犯了失當行為，及違反了對指尖悅動的責任。

指尖悅動無停牌，午前報0.12元，無升跌。

執董劉杰、朱炎彬涉不當行為 累公司投資損手2.59億

指尖悅動今日早上發公告指，執行董事劉杰及朱炎彬部分資產被凍，意味劉、朱即為其中兩位涉嫌不當行為人士。指尖悅動提到，暫時無其他涉案人士的不當行為及違反職責的進一步資料，故公司尚未採取任何行動。

指尖悅動中午再發公告指，劉傑及朱炎彬各自涉嫌促使指尖悅動在2019年12月作出一項投資，而該投資其後出現違約，導致公司蒙受2.5875億元的損失。

證監會擬尋求命令要求二人承擔責任

指尖悅動稱，證監會擬根據《證券及期貨條例》第214條對劉、朱各自展開法律程序，尋求命令要求二人各自承擔共同及個別責任，以賠償公司因投資失敗而蒙受的損失。

指尖悅動透露，證監會所凍結資產包括劉傑及朱炎彬所持有的指尖悅動股份。

三券商並非調查對象

證監會昨宣布，向英皇證券、中策富滙證券及招銀國際證券發出限制通知書，禁止它們處理其部分客戶帳戶內持有的資產，強調三券商並非證監會今次的調查對象，而它們均已就有關調查作出配合。

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記者：李哲毅

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