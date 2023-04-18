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馬斯克將推自家AI平台 警告AI或毀滅人類文明

環球社會熱點 13:36 2023/04/18

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電動車廠Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）周一（17日）表示，將推出人工智能（AI）平台「TruthGPT」，進攻AI市場。馬斯克批評近期爆紅的聊天機械人「ChatGPT」開發公司OpenAI，訓練AI說謊（training the AI to lie）。他同時指OpenAI現時已封閉資源（closed source），並變成以盈利為目標的機構。

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馬斯克近期接受《霍士新聞》採訪，節目已在周一播出。他在採訪中表示，「TruthGPT」或是發展AI的最佳安全途徑，並形容其是試圖了解宇宙本質，且最大程度尋求真相的人工智慧，亦不太可能消滅人類。

馬斯克同時批評，Google聯合創辦人佩奇（Larry Page）未有認真對待AI帶來的安全問題。他承認現時加入微軟和Google在AI方面的競爭，起步已經遲了，但他仍會嘗試創造第三種選擇。

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馬斯克亦在採訪中再次警告，AI比處置不當的飛機設計及維護，或劣質汽車生產更加危險。他直言， 從某稱程度上而言，AI有摧毀文明（civilization destruction）的可能。他舉例指，一個AI若背後程式編寫得非常好，或可能操縱公眾輿論。

馬斯克周末時亦在社交平台Twitter上指，他曾經在前總統奧巴馬（Barack Obama）任內和對方會面，並警告對方美國需要監管AI。馬斯克表明支持政府規管AI，希望規管不要太遲。

《路透社》引述消息人士報道，馬斯克一直試圖從Google母企Alphabet招募AI研究人員，創辦一間與OpenAI競爭的初創公司。有文件顯示，馬斯克上月在內華達州（Nevada）註冊了一間名為 「X.AI Corp 」的公司，其家族辦公室總監Jared Birchall為公司秘書。

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責任編輯：李俊儀

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