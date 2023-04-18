  • 29°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【行業點睇】「牛市旗手」首季業績多報喜 中資券商股獲三主綫支持

股樓投資 12:21 2023/04/18

分享：

分享：

據內地報道，在A股的多家中資券商股率先披露了2023年首季業績快報，其收入及純利較上年同期均實現增長，反映資本市場改革成果落地及市場表現平穩等因素是其業績增長的重要推動力。同時，今年券商行業的業績有望觸底回升，後市布局看好龍頭、順應財富管理轉型發展，以及投行業務領先的券商。

【同場加映】青姐話：輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

例如，中泰證券於首季實現營業收入35.7億元（人民幣，下同），按年增長92.8%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11.53億元，增幅高達424%。同期，東方證券賺14.28億元，增幅達525.67%；申萬宏源賺20.11億元，按年增長87.8%。繼2022年純利實現正增長後，方正證券首季亦多賺16.6%。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

對於券商板塊的方向，財信證券分析師劉敏提供了三條主綫。一是經營穩健、資本實力強及政策優勢明顯的龍頭券商；二是順應財富管理轉型發展的券商；三是投行業務領先的券商。劉敏認為，近期多家券商宣布與「文心一言」合作，ChatGPT在金融證券領域的應用快速落地預期升溫，後期建議關注人工智能在行業的應用情況。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
內地券商股 股票 板塊 中國

下一篇文章

【A股點睇】「中特估值」概念最當打 中移動力爭A股市值第一
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款