【行業點睇】「牛市旗手」首季業績多報喜 中資券商股獲三主綫支持

據內地報道，在A股的多家中資券商股率先披露了2023年首季業績快報，其收入及純利較上年同期均實現增長，反映資本市場改革成果落地及市場表現平穩等因素是其業績增長的重要推動力。同時，今年券商行業的業績有望觸底回升，後市布局看好龍頭、順應財富管理轉型發展，以及投行業務領先的券商。

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例如，中泰證券於首季實現營業收入35.7億元（人民幣，下同），按年增長92.8%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤11.53億元，增幅高達424%。同期，東方證券賺14.28億元，增幅達525.67%；申萬宏源賺20.11億元，按年增長87.8%。繼2022年純利實現正增長後，方正證券首季亦多賺16.6%。

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對於券商板塊的方向，財信證券分析師劉敏提供了三條主綫。一是經營穩健、資本實力強及政策優勢明顯的龍頭券商；二是順應財富管理轉型發展的券商；三是投行業務領先的券商。劉敏認為，近期多家券商宣布與「文心一言」合作，ChatGPT在金融證券領域的應用快速落地預期升溫，後期建議關注人工智能在行業的應用情況。

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責任編輯：林衛