【A股點睇】「中特估值」概念最當打 中移動力爭A股市值第一

因「中國特色估值體系」概念當炒，以中移動（滬：600941）為首的「中字頭」股份彈起，同時中移動更挑戰了貴州茅台（滬：600519）在A股總市值排名第一的地位。引發國內《證券日報》發表文章評論「A股總市值之爭的三點啟示」。文章稱，A股總市值第一之爭足夠吸睛，也足夠吸金，其背後反映的是哪個行業、哪類公司在中國特色估值體系建設中的位置之爭。

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首先，在中國特色估值體系建設中，要體現「科技是第一生產力」。評論指，中國特色估值體系建設，需要消費和科技進行支撐，而現在要做的就是重估科技股價值，而消費股也應該適時增強自身科技屬性。其次，在中國特色估值體系建設中，科技企業要發揮引領作用。今年以中國移動為首的三大電信運營商的表現亮眼。「它們既有數字經濟做支撐，又有中國特色估值體系建設烘托，受到市場追捧就成為一種必然。」

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再次，在中國特色估值體系建設中，要強化「高水平科技自立自強」。據統計，目前A股市場上聚焦戰略性新興產業的上市公司家數佔比接近五成，新一代信息技術、生物醫藥、新材料、集成電路、新能源等領域湧現出了一批行業龍頭，佔據國內甚至國際領先地位。文章認為，「中國特色估值體系建設不會一蹴而就，促消費也需久久為功，實現科技強國目標更是任重道遠。如此，A股總市值之爭也就處於未完待續狀態。」

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責任編輯：林衛