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【大行報告│857】高盛：中石油9厘股息率相當吸引、重申「確信買入」　料強勁現金流有助增加派息及進行潛在回購

股市 12:15 2023/04/18

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【大行報告│857】高盛：中石油9厘股息率相當吸引、重申「確信買入」　料強勁現金流有助增加派息及進行潛在回購

中石油 （00857） 股價今年來累升50%，高盛認為，即使中石油股價急升，但相對於同業及過去估值折讓幅度，中石油估值仍然偏低，目前中石油H股的股價，相當於油價約69美元水平，而估值折讓達43%，高於十年平均的30%。

中石油自由現金流預期會升至近十年高位

中石油2023年股息率達9厘，較全球同業平均的5厘為高，而且自由現金流預期會升至近十年高位。高盛預期，國際油價於2025年前會保持在80美元，意味中石油強勁的現金流可轉化為增加派息及潛在的股份回購，故此看好中石油股價表現，重申評級為「確信買入」，目標價6.5元。

「中石油盈利與油價成正比，該行預期今年第二至第四季布蘭特期油價格介乎60至120美元，惟當油價升越85美元時，基於暴利稅增加及煉油收入下降，故對其息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）的淨利好會收窄。」

高盛估計，中石油今年首季EBITDA將會下跌，因營銷業務的利潤率將趨於正常化，但會維持於健康水平，未來數年天然氣會成為勘探與開發業務收入的重要佔比，因天然氣產量於2022至2025年複合年均增長率達7%，而且利潤率正在上升。

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編輯：陳韻妍

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