【數據點睇】官方：經濟運行開局良好 中國首季GDP增4.5% 超出預期

國家統計局於周二（18日）公布，中國第一季GDP按年增長4.5%，比上年第四季增長2.2%，表現勝過市場預期。分產業看，第一產業增加值11,575億元（人民幣，下同），按年增長3.7%；第二產業增加值10.8萬億元，增長3.3%；第三產業增加值16.5萬億元，增長5.4%。

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期內，全國規模以上工業增加值按年增長3%，比上季加快0.3個百分點。分三大門類看，採礦業增加值增長3.2%，製造業增長2.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.3%。另服務業增加值按年增長5.4%，比上季加快3.1個百分點。其中，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業，租賃和商務服務業，批發和零售業增加值分別增長13.6%、11.2%、6.9%、6%、5.5%。

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值得注意是，第一季社會消費品零售總額為11.5萬億元，按年增長5.8%，比上季下降2.7%，但3月數字按年增長10.6%，較首兩個月加快7.1個百分點，強於預期。期內，全國固定資產投資（不含農戶）為10.7萬億元，按年增長5.1%，與上年全年持平，也差過市場預期。

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責任編輯：林衛