  • 29°C
香港時間 : 2023418日 (週二) 12:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【數據點睇】官方：經濟運行開局良好 中國首季GDP增4.5% 超出預期

股樓投資 12:16 2023/04/18

分享：

分享：

國家統計局於周二（18日）公布，中國第一季GDP按年增長4.5%，比上年第四季增長2.2%，表現勝過市場預期。分產業看，第一產業增加值11,575億元（人民幣，下同），按年增長3.7%；第二產業增加值10.8萬億元，增長3.3%；第三產業增加值16.5萬億元，增長5.4%。

【同場加映】青姐話：輸人唔輸陣 睇埋G7

青姐話
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

期內，全國規模以上工業增加值按年增長3%，比上季加快0.3個百分點。分三大門類看，採礦業增加值增長3.2%，製造業增長2.9%，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業增長3.3%。另服務業增加值按年增長5.4%，比上季加快3.1個百分點。其中，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，金融業，租賃和商務服務業，批發和零售業增加值分別增長13.6%、11.2%、6.9%、6%、5.5%。

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

值得注意是，第一季社會消費品零售總額為11.5萬億元，按年增長5.8%，比上季下降2.7%，但3月數字按年增長10.6%，較首兩個月加快7.1個百分點，強於預期。期內，全國固定資產投資（不含農戶）為10.7萬億元，按年增長5.1%，與上年全年持平，也差過市場預期。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
經濟 社會消費品零售總額 國家統計局 固定資產投資 規模以上工業 中國

上一篇文章

【A股點睇】「中特估值」概念最當打 中移動力爭A股市值第一

下一篇文章

【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7
【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋 G7
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【短訊詐騙】 釣魚短訊新騙局 偽冒SmarTone 訛稱積分到期換禮品盜信用卡資料
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去 月薪最高達5.4萬元
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【消費券2023】改了電話號碼、帳戶已失效、遺失八達通如何是好？一文看清各大支付工具改資料、更新、補領方法
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款