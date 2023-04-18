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【生成式AI大戰】Elon Musk宣戰！　推新AI平台「TruthGPT」

科技 12:12 2023/04/18

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曾多次公開批評OpenAI開發人工智能機械人ChatGPT的馬斯克（Elon Musk），繼續維持其「彈出彈入」的本性。近日自爆正另起爐灶，研發名為「TruthGPT」的AI系統。他更強調，自家所研發的TruthGPT將是一款能夠理解宇宙的AI，並不會消滅人類。

【AI大戰】Elon Musk創AI公司X.AI　視OpenAI為競爭對手

【Twitter AI】Elon Musk大手購入1萬個GPU　推Twitter AI計劃

Elon Musk向外媒《Fox News》透露，正開發名為「TruthGPT」的AI平台，而這平台將會盡力追求真理，嘗試理解宇宙的本質，也強調「不太可能消滅人類」。但TruthGPT的相關功能、特色，Elon Musk則沒有進一步詳細說明。

事實上，早前就有外媒揭露，Elon Musk大手購入GPU用以發展生成式AI項目，同時也有消息指，他已在3月9日成立新AI公司「X.AI」。

【ChatGPT爭議】美組織控ChatGPT-4有違FTC準則　要求半年內暫停開發新系統

責任編輯：曾曉汶

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