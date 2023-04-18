美黑人青少年誤闖民居被射傷 8旬白人男屋主被起訴

美國一名黑人青少年因失誤亂入他人房屋，導致最終遭屋主開槍射傷。事件引發當地黑人族群不滿，地方檢察官周一（17日）亦宣布，起訴84歲的白人男屋主。

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密蘇里州Clay縣檢察官湯普森（Zachary Thompson）表示，堪薩斯城（Kansas City）上周發生的16歲黑人青少年雅利（Ralph Yarl）被射傷事件中，相信涉及種族因素。

湯普森指84歲白人男性屋主萊斯特（Andrew Lester）將面臨兩項重罪起訴，包括一級程度傷人及持械刑事訴訟。當局已發出通緝令，萊斯特未被扣押。

周一公布的文件顯示，檢方認為未有證據顯示種族歧視。湯普森亦表明，未有證據指雅利曾經進入屋內，或與萊斯特交談。初步證據顯示，萊斯特在玻璃門後，用點32左輪手槍射傷雅利。

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事發於上周四（13日），雅利相信在接回親人時因看錯地址，導致錯誤前往萊斯特的房屋，導致最終被後者射傷。雅利其後被送院，相信能夠康復。

事件引起當地社區及雅利家人不滿，並在周末舉行示威，希望事件獲公平處理。雅利家人亦有在發起網上眾籌，目前已為募集逾230萬美元善款（約1,789.4萬港元）。

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責任編輯：吳漢培