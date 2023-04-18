▲ 【上海車展】蔚來兩款新車年中登場 首季銷量已超凌志燃油車

蔚來 （09866） 發布全新ES6和全新ET7，全新ES6將在5月下旬正式發布，而ET7較上一代總共有15項的更新，售價為45.8萬元至53.6萬元人民幣，已同步開啟預訂。 蔚來汽車聯合創始人、總裁秦力洪在接受媒體群訪時表示，今年有兩款2.0平台的新產品還沒有推出，兩車分別在6月和7月會發布。

秦力洪表示，以今年上海車展作為一個里程碑，接下來公司準備加速，第二季主要是產品切換的季度，第三季的7月完成所有的切換，暑期通常是汽車行業的一個淡季，「我們穩一穩，然後從今年下半年開始可以進入到一個全新的速度和台階。」

至於 首季車市價格戰兇猛，但乘用車市場銷量下滑， 秦力洪表示，這 說明價格戰不一定能帶來短期銷量。蔚來品牌會牢牢紮根於30萬至60萬元人民幣價格區間，不會參與「價格戰」。

對於今年的銷量目標，蔚來曾公開表示目標是超過 凌志（LEXUS，內地稱： 雷克薩斯）燃油車銷量。秦力洪表示，目前第一季蔚來的絕對銷量已經超過了，如果沒有太大的意外，今年在中國市場的總銷量超越 凌志 ，應該是能做到的。而當然蔚來真實的商業目標不會只是超越 凌志 。

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