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【上海車展】一文看清香港上市車廠有何新部署 比亞迪百萬級高檔SUV預售、百度傳被拒參展
股市 11:50 2023/04/18
去年受累疫情而停辦的上海車展，今年重新回歸實體舉行，於4月18日至27日開展，多家香港上市的汽車相關股份相繼發布新車以至未來規劃。比亞迪 （01211） 高檔，正開發智能電動車的百度 （09888） 集度汽車則傳出被拒參與上海車展。
以下為香港上市車企的焦點報道：
- 比亞迪高檔越野車「仰望U8」開啟預售 售價109.8萬元人幣、9月交付
- 百度旗下集度汽車因不符合造車資格 被拒絕參與上海車展
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