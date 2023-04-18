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【上海車展】一文看清香港上市車廠有何新部署　比亞迪百萬級高檔SUV預售、百度傳被拒參展

股市 11:50 2023/04/18

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【上海車展】一文看清香港上市車廠有何新部署

去年受累疫情而停辦的上海車展，今年重新回歸實體舉行，於4月18日至27日開展，多家香港上市的汽車相關股份相繼發布新車以至未來規劃。比亞迪 （01211） 高檔，正開發智能電動車的百度 （09888） 集度汽車則傳出被拒參與上海車展。

以下為香港上市車企的焦點報道：

【大行報告｜汽車股】摩通拆解歷年上海車展車股表現、料價格戰6月底才見頂

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

港股 理想汽車—W（02015） 小鵬汽車－W（09868） 比亞迪股份（01211） 百度集團—SW（09888）
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【上海車展】蔚來兩款新車年中登場　首季銷量已超凌志燃油車

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