▲ 【中國經濟】國家統計局：目前中國經濟沒有通縮 下階段也不會出現通縮

中國3月CPI按年升1.7%，升幅比上月放緩0.3個百分點，低於預期的1%，因而引起經濟陷通縮的討論。中國 國家統計局新聞發言人付凌暉表示，中國整體上都不存在通貨緊縮的狀況，而下階段亦不會出現所謂的通貨緊縮情況。

付凌暉解釋指，國際上一般認為通貨緊縮的定義是物價總水平持續下降，往往還伴隨著貨幣供應量減少和經濟衰退。但是從一季度中國經濟運行情況來看，一季度居民消費價格按年上漲1.3%，保持了溫和的上漲。從貨幣供應量的情況看，3月末廣義貨幣M2增速是12.7%，保持了較快的增長。從經濟增長的情況看，一季度中國經濟增長4.5%，比上年四季度有所回升，整體上都不存在通貨緊縮的狀況。

他又提到，從下階段來看，物價會穩步恢復，價格帶動會逐步增強，不會出現所謂的通貨緊縮情況。 從價格表現來看，由於去年基數較高，國際大宗商品價格漲幅較高，再加上國內受疫情影響供給偏緊，導致去年二季度CPI漲幅都比較高，這樣影響今年二季度CPI漲幅可能保持低位，但這不說明通貨緊縮。 隨著下半年影響因素逐步消除，價格會回到一個合理水平。

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編輯：姚卓然