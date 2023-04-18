▲ 【上海車展】理想汽車發布純電方案 叉電10分鐘續航400公里、2025年前推出5款高壓純電車

理想汽車 （02015） （美：LI）在2023上海車展發布純電解決方案，據報理想汽車首款純電車型將成為全球首款搭載寧德時代4C麒麟電池的車型。理想汽車將提供800V超充的解決方案，實現充電10分鐘，續航400km，其中核心技術是基於第三代功率半導體的高壓電驅系統，具備4C充電能力的電池、寬溫域的熱管理系統和4C超充網絡。

有內媒引述理想表示，隨著純電解決方案的發布，接下來理想汽車也將邁入增程與純電並駕齊驅的新階段。到2025年，理想汽車將形成 「1款超級旗艦+5款增程電動車型+5款高壓純電車型」的產品佈局 ，面向20萬以上的市場。

理想汽車宣布，將正式進入「雙能戰略」的發展新階段，在「智能」和「電能」 方面全面發力。 「智能戰略」方面，理想將基於軟件2.0能力，打造「智能駕駛」和「智能空間」的技術平台；「電能戰略」上，理想將推出高壓純電解決方案，「增程電動」和「高壓純電」並行。

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編輯：李哲毅