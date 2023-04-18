【ChatGPT黑客危機】暗網湧現大量ChatGPT付費帳號資料　兼提供攻擊工具及服務

▲ 近日有網絡安全研究人員發現，從上個月起黑客便在暗網頻繁買賣ChatGPT的付費帳號。

ChatGPT在過去半年風潮席捲全球，ChatGPT開發公司OpenAI更看準商機，推出了付費訂閱版ChatGPT Plus。而這個訂閱服務，也不意外地成為了不法分子虎視眈眈的目標。近日有網絡安全研究人員發現，從上個月起黑客便在暗網頻繁買賣ChatGPT的付費帳號，另外也提供破解帳號的工具及服務。

【ChatGPT監管】歐洲數據保護委員會成立專責小組 擬制定政策處理ChatGPT私隱問題

【AI威脅論】ChatGPT變身邪惡版AI ChaosGPT誓言毀滅人類

網絡安全公司Check Point Research近日發現，近日暗網出現愈來愈多ChatGPT付費版帳號資料，黑客紛紛兜售竊取到的受害者帳號。另外，也有黑客會免費公布帳號，主要用作宣傳其盜取帳號的服務。研究人員分析指，估計黑客是利用「SilverBullet」網頁測試工具來作滲透，繞過網頁的不同防護機制後，再透過大量帳號及密碼清單，對特定帳號每分鐘進行50到200次自動化登入，從而找出正確的密碼組合。

另外，也有不法分子會兜售「ChatGPT帳號即服務（ChatGPT Accounts as a Service）」，為買家提供的電子郵件開設存取ChatGPT訂閱版服務的永久權利，售價59.99美元（約470港元）。研究人員表示，由於ChatGPT Plus月費為20美元（約157港元），因此只需59.99美元就可永久使用，對於用家來說，相關即服務更為便宜。研究人員補充指，相信黑客是透過盜取他人信用卡，購買OpenAI的ChatGPT Plus付費服務。

【ChatGPT對手】阿里巴巴版ChatGPT「通義千問」 正式全面啟用部署

責任編輯：曾曉汶

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：