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【上海車展】百度旗下集度汽車否認因不符合造車資格被拒參展　公司：不出席是按營銷節奏所作的決定

股市 11:25 2023/04/18

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【上海車展】百度旗下集度汽車否認因不符合造車資格被拒參展　公司：不出席是按營銷節奏所作的決定

上海車展正式開幕，內媒引述消息指，百度 （09888） 控股的集度汽車因不符合造車資格，被上海車展的主辦單位拒絕了集度汽車參展的請求，「被迫」缺席上海車展。不過，消息其後遭集度汽車否認。

集度否認相關不符合造車資格事宜，並解釋指公司不參與本屆上海車展，是根據自身產品營銷節奏所作出的決定，不存在「被迫不參與本屆車展」一說。公司正根據計劃節奏，緊鑼密鼓地準備即將到來的重要節點事項，做好智能汽車機器人的養成。

公司又指，從集度成立之初就嚴格遵守行業相關規章制度，相關工作正在有序推進中。因此，若因集度汽車因為沒有造車資質，被迫缺席上海車展，是完全不實。

此前，集度汽車在4月10日的一則聲明中解釋，本屆上海車展期間沒有新信息發布，集團不會每一屆、每一場車展都參加，會視車型的營銷節奏而定。集團當前正根據計劃節奏，緊鑼密鼓地準備即將到來的重要節點事項。

集度汽車於2021年2月由百度和吉利合資成立

集度汽車原本申請的展區位於國家會展中心（上海）6.1H館，緊鄰吉利 （00175） 的極氪汽車和小鵬汽車 （09868） 。在集度汽車確定缺席後，極氪汽車接收了這一展區。

集度汽車於2021年2月由百度和吉利合資成立，百度持股55%，吉利持股45%，前摩拜技術總監夏一平擔任集度汽車首席執行官。集度汽車成立後沒多久，百度於2021年4月首次以展商身份參加上海車展，百度首席執行官李彥宏和吉利董事長李書福亦有出席。

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編輯：陳韻妍

港股 吉利汽車（00175） 小鵬汽車－W（09868） 百度集團—SW（09888） 汽車 李彥宏 摩拜 上海
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