【英國王室】查理斯仍想同細仔和好 加冕紀念品合照有哈里梅根

英王查理斯（King Charles III）加冕典禮將於5月6日舉行，當中細節陸續公布。英國白金漢宮將在官方紀念品王室成員合照中，包含哈里王子（Prince Harry）夫婦。據悉相關相片攝於2018年，查理斯70歲生日之時。

「哈里王子」偷LV袋遭英警通緝 網民：可能本自傳滯銷 【下一頁】

紀念品所展示的全家福攝於查理斯當時居住的克拉倫斯宮（Clarence House）花園，當時年僅5歲的喬治小王子（Prince George）坐在查理斯大腿上，王后卡米拉（Camilla）則環抱著夏洛特公主（Princess Charlotte）。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

王儲妃凱特（Kate）則和王儲威廉王子（Prince William）站在長椅後方抱著仍是嬰兒的路易王子（Prince Louis）。而哈里亦輕擁著梅根（Meghan Markle） 站在卡米拉後方，相片中所有人面露笑容，梅根和喬治更是開懷大笑。

英國媒體相信，查理斯仍想修補與哈里一家的關係，因此同意在官方的加冕紀念品王室成員合照中，包含哈里王子（Prince Harry）夫婦。

英國王室出「皇家藍」瓷器 紀念70年來首國王 【下一頁】

英國坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）表示，查理斯將在5月6日舉塗聖油（anointing）私人環節，亦是加冕典禮中唯一不會向公眾公開的部分。屆時查理斯將除下象征其地位和榮譽的長袍，患上簡單白襯衫。

韋爾比指，他將在歷史性時刻，了解到其作為君主的艱辛，並同時意識到作為人和普通人一般所擁有的弱點。已故英女王當年加冕時，亦有舉行相關儀式，同樣亦未有向公眾展示。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀