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【金山軟件3888】金山辦公推大語言模型「WPS AI」　惟遭金山軟件減持、後者挫逾2%

股市 11:03 2023/04/18

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【金山軟件3888】金山辦公推大語言模型「WPS AI」　惟遭金山軟件減持

金山軟件 （03888） 旗下的金山辦公（滬：688111）推出具備大語言模型能力的生成式人工智能應用，暫定代號「WPS AI」，這也是國內協同辦公賽道首個類ChatGPT式應用。

公司指，「WPS AI」的第一站，搭載在金山辦公新一代在線內容協作編輯工具輕文檔（airPage）上，未來將逐步放開公測，嵌入金山辦公全線產品。

「WPS AI」可生成文檔，包括製作文章大綱、直播腳本、運營策劃案等，亦支援多輪對話，對現有文案進行加工和再處理。

金山辦公遭金山軟件減持

然而，金山軟件昨（17日）卻公布減持金山辦公。金山軟件計劃透過WPS香港通過大宗交易、詢價轉讓的方式所減持之金山辦公股份數目將不超過4,612,649股，計劃減持比例佔已發行股份總數不超過1%，其中大宗交易的方式減持期間5月8日11月4日止。WPS香港持有金山辦公2.43億股股份，約佔金山辦公總股本的52.68%。

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編輯：姚卓然

A股 港股 減持 雲端 金山辦公（滬：688111） 金山軟件（03888） 人工智能 軟件
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