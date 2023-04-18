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【AI大戰】馬斯克擬推人工智能平台「TruthGPT」　試圖理解宇宙本質、盡力追求真相

股市 10:44 2023/04/18

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【AI大戰】馬斯克擬推人工智能平台「TruthGPT」　試圖理解宇宙本質、盡力追求真相

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，為了迎戰微軟（美：MSFT）及Google母企Alphabet（美：GOOG），計劃推出人工智能平台「TruthGPT」。

馬斯克批評受微軟支持的OpenAI，指其研發的ChatGPT是「訓練AI說謊」，而且OpenAI已成為一個封閉的源頭，變成只會與微軟緊密合作的盈利機構。他並批評Google聯合創辦人Larry Page並沒有認真對待AI安全問題。

美國正考慮是否監管ChatGPT等人工智能工具【下一頁】

馬斯克接受霍士新聞頻道訪問時表示，將會開始研發「TruthGPT」，這將會是試圖理解宇宙本質、盡力追求真相的人工智能，而「TruthGPT」可能是通往安全道路的最佳途徑，而且並不可能會消滅人類。

「雖然起步時間晚了，但會盡力提供第三個選擇。」

馬斯克從Alphabet挖角AI研究員

路透引述消息人士稱，馬斯克一直從Alphabet挖角AI研究員，以創辦一家能與OpenAI競爭的初創公司。據一份州備案文件顯示，馬斯克上月在內華達州註冊了一家名為X.AI的公司，有關公司將馬斯克列為唯一董事，並將馬斯克家族辦公室的董事總經理Jared Birchall列為秘書。

馬斯克在訪問中又重申AI的危險性，指AI較欠佳的飛機設計、生產或維修糟糕的汽車更加生產，「它有可能破壞文明」，舉例稱，一個超級AI可以寫得非常好，並有可能操控輿論。

馬斯克於2015年曾與其他人共同創辦OpenAI，2018年從公司董事會卸任。2019年，他表示自己離開OpenAI的原因，要專注於Tesla及SpaceX。

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編輯：陳韻妍

美股 微軟（Microsoft，美：MSFT） 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Alphabet（美：GOOG） 科技產品 科技戰 馬斯克 Tesla SpaceX Google
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