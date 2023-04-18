【上海車展】比亞迪今年銷量目標300萬輛　「仰望U8」預售、售價109.8萬元（圖集）

▲ 【上海車展】比亞迪高檔越野車「仰望U8」開啟預售 售價109.8萬元人幣、9月交付

上海車展2023開幕，比亞迪 （01211） 發布多款新車，並正式預售高檔品牌仰望汽車首款車型「仰望U8」，定價達109.8萬元（人民幣，下同）。比亞迪牌及公關處總經理李雲飛在車展最新表示，比亞迪今年銷量目標定為300萬輛，較去年增長約6成。

今年初，內地曾傳出比亞迪董事長王傳福期望今年可賣出400萬輛，比亞迪當時回應指，受疫情、市場需求和供應鏈都有很多不明確因素，難以判斷全年銷售量。

值得注意，比亞迪去年11月才為歷來第300萬輛新能源汽車舉行出廠儀式，換言之，比亞迪最新年度銷量目標相當於過去14年的新能源車銷量總和。

比亞迪百萬SUV「仰望U7」預售 另發布3款新車

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在新產品方面，比亞迪是次參展最受關注的是旗下高品牌「仰望汽車」的仰望U8，新車將配備四輪四電機獨立驅動，提供純電動、插電式混合動力版本，並將採用非承載式車身。

據比亞迪介紹，仰望U8設有「豪華版」、「越野玩家版」，前者有38個高精度感知元件、五屏聯動智能座艙，後者可付費選裝車載無人機系統、車載衛星通訊，兩者起售價相同。

仰望U8預訂意向金為2萬元，豪華版預計9月起交付。

除此以外，比亞迪多條產品線都有新車推出，微型電動車「海鷗」開放預售，定價為7.88萬至9.58萬元，提供305公里和405公里兩個續航里程版本。

「王朝」系列上，比亞迪發布「宋L」概念車，定位為B級純電動SUV，使用e平台3.0等技術，計劃年內上市。「海洋」系列上，比亞迪發布「驅逐艦07」，定位為B+級超混轎車，提供121公里和200公里兩種NEDC純電續航里程，定價為20萬至25萬元。

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編輯：麥德銘