【俄烏戰爭】俄外長堅稱望盡快終結衝突 批西方圖控制國際

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）宣稱，俄國有意盡快停止與烏克蘭的衝突，同時批評西方國家一直試圖控制國際形勢。

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正在巴西訪問的拉夫羅夫與巴西外長Mauro Vieira會面後發出的聲明中指出，感謝巴西對烏克蘭局勢起源發表明確立場，亦致謝巴西嘗試解決衝突作出的貢獻。

拉夫羅夫亦表明，俄國有意盡快解決與烏克蘭衝突，但強調解決方案必須由多方協商。他亦同時批評西方，一直在國際領域掌握控制權。巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）相信與拉夫羅夫會面。

盧拉正致力斡旋，希望為俄烏戰爭尋找解決方法。但美國及歐洲部分人士憂慮，盧拉立場偏反西方，而且他曾批評華府「鼓動」戰爭，可能影響談判過程及結果。

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巴西未有跟隨西方國家，制裁俄羅斯及向烏克蘭提供武器。Vieira指巴西認為制裁俄國對全球經濟有負面效果，特別是發展中國家，強調巴西支持俄烏戰爭立即停止。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）批評巴西政府對俄烏戰爭的觀點，以及官員與拉夫羅夫和俄國總統普京（Vladimir Putin）會面，但只與烏克蘭官員通話。

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責任編輯：吳漢培