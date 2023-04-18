壽康集團早洩治療中國三期臨床試驗顯示患者耐受性良好

4月 17 日，壽康集團（00575）公佈，其商業戰略合作夥伴江蘇萬邦醫藥在中國進行的Fortacin™╱Senstend™治療早洩的三期雙盲安慰劑對照研究已經完成。

該研究取得十分優秀的成果，已達到所有四個共同主要終點，即包括：陰道內射精潛伏時間、早洩指數、早洩指數性滿足範疇及早洩指數困擾。與基線及安慰劑相比，Senstend™在上述四項目標的臨床數據表現都明顯有着較好表現，並減少患者對此的苦惱。與壽康集團之前在歐洲及美國進行的同類研究一樣，Senstend™得到了中國患者及伴侶的良好耐受，且並無報告新的副作用。

該研究共安排了295名20歲或以上，被診斷為早洩的男性患者，其中197名患者被分配到Senstend™組，98名患者被分配到安慰劑組；參與的患者在中國11個地點接受了為期三個月的治療。

壽康集團行政總裁 Jamie Gibson指出，中國三期臨床研究的優秀成果極具意義。這次中國的臨床結果鞏固了過往歐洲及美國三期臨床研究結果。這是向中國監管提交新藥申請過程中的重要里程碑。

Jamie Gibson更表明，壽康集團目前期待其在中國的商業合作夥伴在2023年第三季度末向國家藥品監督管理局提交新藥申請，並期望能於12個月後獲得批准。

Senstend™未來十年有望助超過1.7億名早洩患者

「Senstend™有望在推出的首年幫助到中國約900萬名患者，預計將於第十年增長至逾1.7億名患者。」Jamie Gibson強調，公司於中國強大的合作夥伴江蘇萬邦醫藥乃復星網絡的一部分，其擁有建立電子商務平台的營銷專業知識及無與倫比的全國醫院、診所及藥房分銷網絡，將有助確保Senstend™在中國市場的商業化上取得成功。

臨床試驗的所有成本（包括所有其他相關的監管及Senstend™提交申請成本）均由江蘇萬邦醫藥承擔。倘國家藥品監督管理局授予Senstend™進口許可證，則江蘇萬邦醫藥將須向壽康集團支付500萬美元（或約3,900萬港元）（扣除中國預扣稅前）。此外，Senstend™於中國進行首次商業銷售後，江蘇萬邦醫藥將須向壽康集團支付200萬美元（或約1,560萬港元）（扣除中國預扣稅前）。

此外，江蘇萬邦醫藥應就下列各項向壽康集團支付之其他重大付款包括：如集團實現若干年度銷售淨額里程碑後，江蘇萬邦醫藥作出可能最多為2,500萬美元（或約1.95億港元）之付款及壽康集團將收取收款淨額之25%，並在銷售淨額的基礎上按分層百分比計算之特許權使用費，介乎百分之十幾之低至高位數。

除此之外，壽康集團有關產品於歐盟若干國家錄得良好的表現，其中Fortacin™於德國的首批貨量更已充分反映來自患者的強勁需求。製造商已於2023年2月推出30,000個單位，而接下來的30,000個單位定於2023年7月交付。

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