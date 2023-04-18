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【中國經濟】中國首季GDP升4.5%　遠勝預期

股市 10:02 2023/04/18

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【中國經濟】中國首季GDP升4.5%　遠勝預期

中國首季GDP升4.5%至28.4萬億元人民幣，遠勝預期的4%；按季2.2%，亦勝預期。中國3月城鎮調查失業率5.3%，好於預期5.5%。

國家統計局表示，首季隨著疫情防控較快平穩轉段，各項穩增長穩就業穩物價政策舉措靠前發力，積極因素累積增多，國民經濟企穩回升，開局良好。但也要看到，國際環境仍然複雜多變，國內需求不足制約明顯，經濟回升基礎尚不牢固。

當局指，下階段，要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中全會精神，認真落實中央經濟工作會議和全國「兩會」安排部署，堅持穩字當頭、穩中求進，完整、準確、全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，科學精準實施宏觀政策，綜合施策釋放內需潛力，大力深化改革，擴大高水平對外開放，推動經濟運行持續整體好轉，實現質的有效提升和量的合理增長，為全面建設社會主義現代化國家開好局起好步。

消費向好　惟工業增加值、固投遜預期

與此同時，中國3月社會消費品零售總額按年10.6%，勝預期7.5%，1至3月社會消費品零售總額按年5.8%，預期3.7%。3月規模以上工業增加值按年3.9%，遜預期的4.4%，1至3月規模以上工業增加值按年3%，遜預期的3.5%。1至3月城鎮固定資產投資按年5.1%，遜預期5.7%。

【開市追揸沽】內地首季GDP前瞻 消費券及「五一」受惠股追蹤

開市追揸沽
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編輯：姚卓然

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