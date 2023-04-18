國際橡塑展耀世開幕　展會規模再創新高 3,900+中外展商聚焦“綠色、智能、先進”

▲ CHINAPLAS 2023 國際橡塑展開幕式。

全球橡塑界的目光再次集體投向了中國深圳！4月17日，“CHINAPLAS 2023 國際橡塑展”拉開帷幕，首次啟用深圳國際會展中心的全館共18個展廳，以380,000平方米的展會面積創下歷史新高。展會以“啟新程·塑未來·創新共贏”為主題，聯同逾3,900間全球高品質展商，一連四天（4月17 - 20日）上演橡塑科技的盛宴。

“隨著中國製造業的升級和轉型，對先進技術的需求將會持續上升。深圳作為高端轉型的標杆城市，將在這個關鍵時刻發揮巨大的推動作用。”展會主辦方 - 雅式集團董事長朱裕倫表示。“CHINAPLAS 2023 國際橡塑展”回歸深圳，將以推動行業高質量發展和先進製造業發展為使命，與業界共同邁向高端製造、智能製造以及綠色製造。

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（由左至右）德國杜塞爾多夫市長Dr. Stephan Keller、杜塞爾多夫展覽公司總裁兼首席執行官Mr. Wolfram Diener、雅式集團董事長朱裕倫出席開幕式並致辭。

▲ 德國杜塞爾多夫市長Dr. Stephan Keller（右二）首次訪問中國，並參觀CHINAPLAS 2023 國際橡塑展。

啟新程︱為先進製造業注入新動力

誕生於1983年的“CHINAPLAS國際橡塑展”，已經成長為全球領先的國際塑料橡膠展。無論是深耕40年的“時間”，還是380,000平方米展會面積的“空間”，無不見證了中國橡塑業的蓬勃發展。來到2023關鍵一年，這個橡塑行業年度盛會的故事翻到了新的篇章。走進18個展廳，創新氣息撲面而來，1,500多家材料供應商百花競妍萬紫千紅，3,000台機械激情舞動爭奇鬥豔。作為疫情防控平穩轉段後首個在中國舉行的世界級橡塑工業展覽會，“CHINAPLAS國際橡塑展”積極呈現全球頂級智慧成果，為橡塑業邁向高端製造的新征程注入新動力。

2022年中國新能源汽車銷量同比增長93.4%；以風能、太陽能、氫能等為代表的清潔能源在中國能源消費中的占比上升到25%以上；電商物流包裝、預製菜包裝、新型創新醫療器械等增長勢頭迅猛。瞄準行業的熱點領域及市場需求，展會推出海量創新解決方案，其中包括200多件全球/亞洲首發技術項目，以及多項前沿及熱點技術，包括長纖維增強熱塑性樹脂多端應用、用於電動車的高性能和可持續的阻燃方案、太陽能光伏組件用熱封層膜料，以及在超低溫-114℃的環境裡依然保持其性能的生物製藥管用的矽膠等高新材料；在今屆展會首設的“創新科技製品專區”中，雙向拉伸薄膜、高阻隔包裝袋、LCP膜、光學膜、鋰電池隔膜、光伏封裝膜等功能性薄膜製品，PEEK、PPS、PAI、PVDF、ETFE等材料製成的片材、板材、棒材、管材等特種橡塑製品獲得觀眾高度關注。

除了現場展示的展品，一系列豐富充實的同期活動，把橡塑解決方案推向更高層次。研發是企業競爭力的源泉，展會同期舉辦“科學家論壇”，邀請業界知名科學家、院士帶來高分子及應用領域未來發展趨勢與突破性成果最新進展分享。中國工程院王玉忠院士將帶來“高分子材料的綠色低碳發展新路徑與新技術”，加拿大工程院、加拿大皇家科學院Chul B. Park院士分享“高韌高剛塑料的最新研究成果”，加拿大工程院、加拿大皇家科學院朱世平院士將作“聚合過程數位化：聚合物產品高端化創新之路”主題演講，中國科學院俞書宏院士分享“納米纖維素--天然高分子材料”。

專精特新中小企業是未來產業鏈的重要支撐，是強鏈補鏈的主力軍。在今屆參展商當中，超過400家榮獲“專精特新”企業稱號，其中逾100家獲得國家級“小巨人”企業認定。為幫助這些行業的生力軍樹品牌、拿訂單、發展壯大，展會同期舉辦首屆“專精特新橡塑‘星勢力’”活動，行業協會領導為企業解讀最新政策趨勢，活動設置“專精特新主題參觀路線”及安排汽車、電子電氣、包裝、建材等行業的優質買家與專精特新供應商面對面交流。

工業設計成為撬動產業轉型升級的重要“支點”。在塑料科技領域，“CHINAPLAS國際橡塑展”為不斷湧現的產品設計靈感，不遺餘力地提供強大支援。展會同期活動“設計 X 創新”以“創新產品DNA探秘：低碳·智慧·健康”為主題，精心製作兩大活動 - 創新設計廊及設計論壇，透過作品展示與設計大師的分享，激發參與者的創意靈感。

模具是工業之母，“模塑賦能優質產品技術論壇”將展示如何從模具、模塑的角度，來提高產品的品質，解決生產過程中的困難。

▲ 觀眾穿梭在18個展廳，仿佛徜徉在橡塑科技的海洋。

塑未來︱智慧、綠色登場唱主角

揮舞翻轉的機械臂、螢幕中記錄產品資訊不斷跳動的數位、生產線上勤勞的機器人、琳琅滿目的生物塑料、回收再生製品……展會現場一片熱鬧復蘇景象。智慧化和綠色化之風，吹到了“CHINAPLAS國際橡塑展”這個世界級舞臺，驅動橡塑行業未來發展。

數智化是高品質增長的加速器。為降本提質增效，及響應客戶越來越多批量產品個性化需求，數智化轉型已經不是“選擇題”，而是越來越多製造企業的“必答題”和“搶答題”。展會上展示的“高新成型技術”，具有節能降耗降本，高效智慧省人工、遠端操作、即時監控，高度集成一體化等特點，例如潔淨室注塑、液態矽膠注塑、單一材料薄膜MDO技術、一步法多工位擠拉/注拉吹成型、小型產品定制化的包裝解決方案等。全自動的流延膜設備、超高速PVC管材擠出生產線、全球首創的拉伸流變(ERE)高效智慧擠出裝備等“國內研發高新科技”同樣吸睛。

雙碳背景下，綠色賽道持續加碼。展會上，性能及應用更接近石油基原料的生物塑料，比如合乎光學性能的生物基PC，可用於斷路器、電池外殼的生物基PA，大幅面3D列印用的PLA等，以及各種高性能可再生塑料和生產設備，比如rHDPE食品級再生造粒系統、PET瓶到瓶再生顆粒系統，配備更多人工智慧元素和革新性識別技術的回收再生科技等“綠色低碳及循環科技”備受青睞。

展會在開幕前一天（4月16日）傾力打造了第四屆“CHINAPLAS x CPRJ塑料回收再生與循環經濟論壇暨展示會”，業界反響熱烈，共吸引超過800位行業精英參與其中。來自世界各地的政府官員、行業組織、品牌商、材料及機械供應商等，圍繞塑料回收再生的國際趨勢及中國以至亞洲的政策導向，暢談相關政策和行業趨勢，並帶來實際案例的演示。

透過展會同期活動 – “科技講台”，可以瞭解更多綠色先進技術及其應用。活動以開放論壇的形式，圍繞5大主題，包括：環保方案、醫用塑料及抗菌方案、表面處理解決方案、輕量化解決方案，以及創新材料，密集發佈30多項年度最新、最熱門、最突破的產品科技。

“可持續共鳴體”，是由展會主辦方和青年藝術家袁隆共同發起的橡塑行業眾創藝術裝置。超過1,500名橡塑行業人士及環保人士為藝術裝置發出可持續之聲。這些聲音通過可持續材料及3D列印工藝、參數化設計，製作成一片片“聲音單元”，共同構建出一個共創型藝術作品。活動旨在將環保科技與共創藝術融合，傳遞“綠色環保、回收再生、共塑未來、3D列印、跨界創新、生物降解、可持續發展”的資訊。

▲ 第四屆CHINAPLAS x CPRJ塑料回收再生與循環經濟論壇暨展示會

▲ 橡塑行業眾創藝術裝置 - 可持續共鳴體。

創新共贏︱一場春日裡的雙向奔赴

展會盛情綻放，觀眾如期而至，“CHINAPLAS國際橡塑展”敞開懷抱廣迎天下客。除了熱情的國內觀眾，隨著全球商貿交流重歸正軌，海外買家正大舉回歸，帶著訂單與採購需求奔赴深圳。今屆展會預計將迎接逾300個參觀團，其中超過40個參觀團來自海外，包括印尼、泰國、印度、越南、馬來西亞、菲律賓、韓國、巴基斯坦、俄羅斯等國家及地區的塑料協會和終端使用者協會。

最美好的奔赴，都是雙向的。業界合作如此，技術交流亦如此。聚焦下游應用的熱點話題與需求變化，展會同期舉辦的“應用研討薈”聚集產業鏈終端品牌、產學研智力，深入暢談應用行業的發展趨勢與技術前瞻，為業內人士拓寬視野。12場應用行業論壇覆蓋各種高性能應用，直擊新能源、橡塑抗菌技術、無菌包裝、綠色低碳及循環經濟等70多個熱門話題。

展會第四天，活動精彩繼續。“塑說市場大本營”系列活動將帶來6場專業論壇，就食品及醫療檢測標準與法規、塑料市場走勢、新媒體行銷、廠房營運、RCEP市場機遇等主題進行深入探討，集行業專家之所長，融業界精英之所思，啟發營商靈感。

破解大學生就業難問題，同樣需要校企雙向奔赴。展會聯合南方科技大學、深圳大學等多所廣東高校和職業學院，舉辦一場“橡塑高校精英計畫”人才對接交流會，旨在促進大學生求職就業及助力橡塑行業人才發展。10多家橡塑企業將提供數百個崗位需求。

▲ 面對面的交流，近距離的科技體驗，這些都是線下展會的靈魂。

“創新，已經刻進了‘CHINAPLAS國際橡塑展’的基因。”雅式展覽服務有限公司總經理梁雅琪談到：“市場在變、需求在變、技術在變，不變的是展會促進中外商貿和技術交流、服務全球橡塑業的初心，以及持續追求創新的精神。”

一年之計在於春！把握行業商機，參觀展會，請掃描下方二維碼進行微信現場登記！“雲上逛展”可掃描二維碼，觀看現場盛況。

想瞭解更多詳情，請流覽展會網站 www.ChinaplasOnline.com 或電郵至 Chinaplas.pr@adsale.com

官方微信公眾號：

關於“CHINAPLAS 2023國際橡塑展”

“CHINAPLAS 2023 國際橡塑展”由雅式展覽服務有限公司、北京雅展展覽服務有限公司、雅展展覽服務（上海）有限公司及雅式展覽服務（深圳）有限公司主辦，中國輕工業聯合會 ─ 中國塑料加工工業協會、中國塑料機械工業協會、廣東省塑料工業協會、杜塞爾多夫展覽（中國）有限公司、深圳市高分子行業協會及上海塑料行業協會共同協辦，並獲得多個海內外專業協會大力支持。

“CHINAPLAS 國際橡塑展”首辦於1983年，自2006年起成為全球展覽業協會 (UFI) 認可的塑料橡膠工業展，“CHINAPLAS 2023國際橡塑展”更是連續第32次榮獲歐洲塑料和橡膠工業機械製造商協會 (EUROMAP) 獨家贊助的中國橡塑展覽會。“CHINAPLAS國際橡塑展”是全球領先的國際塑料橡膠展。

(特約)