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【港股市況】阿里、美團跌逾1%　體育用品股挫、安踏跌近9%　中國將公布GDP、恒指低開139點（不斷更新）

股市 09:40 2023/04/18

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港股市況不斷更新

中國將公布首季國內生產總值（GDP），港股今早低開逾百點。阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。體育用品股下挫，安踏 （02020） 折讓配股，股價跌近9%，李寧 （02331） 跌逾3%，恒指低開139點，開報20643點，科指跌0.6%，報4228點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【09：39】內險股國壽 （02628） 、平保 （02318） 分別逆市升逾2%，財險 （02328） 升0.3%，太保 （02601） 升逾4%，破頂高見24.1元。

【09：37】萬洲國際 （00288） 早段跌3%，低見4.51元。

【09：36】飛天雲動 （06610） 跌逾13%，破底低見1.71元。

【09：34】中移動 （00941） 逆市升1%，破頂高見69.8元。聯通 （00762） 升0.5%，中電信 （00728） 升0.2%。

【09：32】香港科技探索 （01137） 跌1%，低見4.7元。

【HKTVmall母企】香港科技探索5月試推網店解決方案HKTVshops　年費1999元加4%佣金

【09：29】萬洲國際 （00288） 發盈警，股價低開0.9%。

【09：27】【分拆滙豐】滙豐低開逾1%　消息人士：平保傾向於對小股東決議案投贊成票　Ken Sir：聘顧問游說50大機構投資者、有信心議案通過

【09：24】商湯 （00020） 續軟，股價跌0.7%。

【商湯20】商湯上周遭員工持股公司、阿里巴巴合力沽貨　單日拋售共4500萬股

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。體育用品股下挫，安踏 （02020） 折讓配股，股價跌近9%，李寧 （02331） 跌逾3%，恒指低開139點，開報20643點，科指跌0.6%，報4228點。

【09：13】期指開報20676點，跌108點。

【08：54】中國將公布首季國內生產總值（GDP），市場預期中國第一季GDP表現轉強，料按年增長4%。

【08：54】【醫藥股】和黃醫藥旗下胃癌藥獲中國藥監局受理上市申請

【08：51】恒指黑期跌約145點，報20639點，道指期貨跌14點，報34115點。

【08：35】【配股潮】安踏折讓8.8%配股　淨籌逾117億元還債

【07：59】【盈警︱豬肉股】萬洲國際發盈警　料首季按年少賺56%

【07：45】【Morning精點】滙豐5月舉行AGM、平保據報傾向對小股東決議案投贊成票︱許樹昌證實Arcturus已殺入香港

【07：45】港股ADR收報20669點，跌113點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.65元，較港收市價低0.25元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報370.6元，較港收市價低0.4元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.61元，較港收市價低0.79元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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    +4

【07：30】投資者繼續關注最新美企業績，以及聯儲局官員的講話，美股好淡爭持，尾市走勢轉好，道指升100點或0.3%，收報33987點； 納指升34點或0.3%，收報12157點； 標指升13點，收報4151點。

即睇美股收市︰

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    +7
    +6

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌109點　中概股指數升3%（不斷更新）

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責任編輯︰梁浩碩

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