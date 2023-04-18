【恒指夜期+ADR】恒指跌36點　阿里美股靠穩（不斷更新）

高盛公布業績後跌2%，美股偏軟，道指跌133點，夜期跌36點，中概股指數跌0.1%，科技股ADR靠穩，阿里美國低港0.2%。

北水吸資逾22億 買安踏

北水繼續吸資，今日淨入22.6億元，安踏 （02020） 約9億元淨入，成交額亦以165.4億元稱冠，美團 （03690） 及藥明生物 （02269） 各錄逾1億元淨入。相反，建行 （00939） 及騰訊 （00700） 各錄逾4億元淨沽，商湯 （00020） 亦遭減倉2.6億元。

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騰訊跌逾1%、安踏挫7% 內險逆市升、國壽升2% 恒指跌131點

中國首季國內生產總值（GDP）勝預期，港股回吐逾百點。恒指低開139點，早段跌幅曾收窄至40點，其後走勢再度向下，午後曾跌最多223點，低見20559點。恒生指數全日跌131點，收報20650點，成交1097億元。科指跌1.2%，報4202點。騰訊 （00700） 跌逾1%，安踏 （02020） 跌逾7%，內險逆市升，國壽 （02628） 升逾2%，香港寬頻 （01310） 升逾12%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 平保 54.90 +1.5 +8 9 國壽 14.16 +2.8 +4 10 潤啤 63.15 +1.1 +1 40 滙豐 56.35 -1.0 -15 9 安踏 100.70 -7.4 -18 30 騰訊 365.40 -1.5 -25 15

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告│857】高盛：中石油9厘股息率相當吸引、重申「確信買入」 料強勁現金流有助增加派息及進行潛在回購

上海車展︰

【上海車展】一文看清香港上市車廠有何新部署 比亞迪百萬級高檔SUV預售、百度否認被拒參展

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：00】

【20：27】【分拆滙豐】平保現身斥滙豐管理層誇大重組成本和風險 滙豐發言人：結論經第三方認證、結構重組方案損害價值

【19：43】【聯通績優】聯通純利51.55億創首季新高 收入972億創季度新高

【18：29】恒指夜期升80點，報20736點。

【17：20】【莎莎178】莎莎上季香港同店銷售增59% 整體營業額升三成、恢復至疫情前約54%

【16：32】【大行報告｜滙豐】摩通料滙豐首季稅前盈利增長將見頂 降目標價至61元

【16：14】【電視廣播511】TVB旗下big big channel 5.2停止服務 「已看不到進一步發展的前景」（第二版）

【16：10】騰訊 （00700） 跌逾1%，安踏 （02020） 跌逾7%，內險逆市升，國壽 （02628） 升逾2%，香港寬頻 （01310） 升逾12%，恒指跌131點，收報20650點，成交1097億元。科指跌1.2%，報4202點。

【16：00】恒指U盤前跌160點，報20622點。

【15：27】港股尾市跌近200點，跌193點報20588點，科指跌1.5%，報4188點。

【15：24】【醫藥股】先聲藥業料創新藥收入佔七成 聚焦研肺及消化道系統腫瘤藥

【15：21】電力股向下，其中潤電 （00836） 跌逾4%，中國電力 （02380） 、龍源電力 （00916） 跌逾2%。

【15：11】昨日大升的中鋁國際 （02068） ，今早破頂高見2.8元後，股價尾市倒跌逾7%，低見2.34元。

【15：03】舜宇 （02382） 尾市跌近4%，低見90.5元。

【15：00】【中國經濟】ING彭藹嬈：中國現時無需大規模刺激經濟措施 料人民幣年底見6.5算

【14：44】恒指跌209點，報20573點，科指跌1.7%，報4183點。騰訊 （00700） 跌幅略擴至2.6%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌0.8%。

【14：31】中石油 （00857） 轉升0.4%，破頂高見5.35元。中海油 （00883） 跌0.6%，中石化 （00386） 跌0.8%。

【14：25】吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 跌逾1%，華晨 （01114） 跌1%，長汽 （02238） 升1%。

【14：08】【互聯網數據】3月41間中國手遊商打入全球百大收入榜 合力吸金19億美元

【13：53】香港寬頻 （01310） 升幅進一步擴大，升逾17%，高見6.88元。

【13：44】恒指最新跌約160點，報20622點，科指跌1.2%，報4202點。

【13：44】香港寬頻 （01310） 升幅擴至一成，高見6.48元。

【13：28】【HKBN】中移動據報有意競購 香港寬頻午後升幅擴至逾7%

【13：14】電視廣播 （00511） 午後升2%，報7.97元，今早曾高見8.39元。

【電視廣播511】TVB旗下big big channel將於5月2日停止服務

【13：06】大市午後跌約200點，報20577點，跌204點。

【13：05】指尖悅動 （06860） 午後跌6%，低見0.109元。

【13：04】香港寬頻 （01310） 升近6%，高見6.38元。

【13：00】【中國經濟】摩根資管朱超平：內地商業信心恢復速度遜預期 惟低基數效應將帶動未來數季經濟增長將加快

【13：00】港股午後初段跌約160點，報20621點，科指跌1.3點，報4197點。

【12：50】【證監行動】指尖悅動：兩執董累投資損手蝕2.59億 SFC稱3新舊高管涉失當行為、已凍結其證券戶口

【12：36】寶新金融 （01282） 中午發盈警，料去年虧損擴大至5.6億元。

【12：00】恒指半日跌155點，報20626點，成交660.8億元。科指跌1.3%，報4199點。騰訊 （00700） 跌逾2%，安踏 （02020） 跌逾7%，中芯國際 （00981） 跌4%。內險股逆市向上，國壽 （02628） 升逾3%，平保 （02318） 升近3%。

【11：39】【上海車展】小鵬汽車發布小鵬G6、扶搖架構下首款車型 夏珩現身車展粉碎離職傳聞

【11：34】大市今早曾跌最多192點，低見20590點，最新跌156點，報20625點，科指跌1.3%，報4198點。

【11：34】【上海車展】理想汽車發布純電方案 叉電10分鐘續航400公里、2025年前推出5款高壓純電車

【11：30】內地股市半日偏軟，上證微跌0.02%，深證跌0.2%，創業板指跌0.3%。

【11：26】【上海車展】百度旗下集度汽車因不符合造車資格 被拒絕參與上海車展

【11：16】騰訊 （00700） 跌逾2%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌0.5%及0.6%。

【11：04】【金山軟件3888】金山辦公推大語言模型「WPS AI」 惟遭金山軟件減持、後者挫逾2%

【10：59】中芯國際 （00981） 跌幅擴大至逾5%，低見23.3元。

【10：53】恒指最新跌166點，報20615點，科指跌1.2%，報4201點。

【10：44】比亞迪 （01211） 隨市跌0.5%，低見230元。

【上海車展】比亞迪高檔越野車「仰望U8」開啟預售 售價109.8萬元人幣、9月交付

【10：27】商湯 （00020） 跌逾3%，低見2.71元。

【10：25】國壽 （02628） 最新升近4%，高見14.4元，平保 （02318） 升3%，太保 （02601） 升逾4%。

【10：22】三桶油回吐，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 、中石化 （00386） 分別跌逾1%。

【10：18】恒指跌幅再擴大至逾100點，報20643點，跌139點，科指跌1%，報4211點。

【10：04】安踏 （02020） 最新跌近7%，李寧 （02331） 跌逾2%，特步 （01368） 跌1%。

【10：01】恒指跌約51點，報20731點，科指跌0.6%，報4230點。

【10：00】中國一季度GDP按年升4.5%，高於預期的4%，前值2.9%。

【中國經濟】中國首季GDP升4.5% 遠勝預期

【09：53】三大造車新勢力逆市上升，小鵬汽車 （09868） 升逾4%，蔚來 （09866） 升逾1%，理想汽車 （02015） 升逾2%。

【09：48】中芯國際 （00981） 跌4%，低見23.6元。華虹半導體 （01347） 亦跌4%。

【09：46】騰訊 （00700） 早段跌近2%，阿里巴巴 （09988） 跌1%，美團 （03690） 跌0.9%。

【09：44】【生科股】藥明康德挫6% 將遭股東減持最多3% A股股權

【09：43】太平洋航運 （02343） 跌近8%，早段低見3.09元。太平洋航運公布，建議撤回今天舉行股東周年大會的一項決議案，為尋求股東批准採納新股份獎勵計劃及授予根據該計劃發行新股的新計劃股份授權建議。

【09：41】大市早段跌約81點，報20700點，科指跌0.9%，報4217點。

【09：39】內險股國壽 （02628） 、平保 （02318） 分別逆市升逾2%，財險 （02328） 升0.3%，太保 （02601） 升逾4%，破頂高見24.1元。

【09：37】萬洲國際 （00288） 早段跌3%，低見4.51元。

【09：36】飛天雲動 （06610） 跌逾13%，破底低見1.71元。

【09：34】中移動 （00941） 逆市升1%，破頂高見69.8元。聯通 （00762） 升0.5%，中電信 （00728） 升0.2%。

【09：32】香港科技探索 （01137） 跌1%，低見4.7元。

【HKTVmall母企】香港科技探索5月試推網店解決方案HKTVshops 年費1999元加4%佣金

【09：29】萬洲國際 （00288） 發盈警，股價低開0.9%。

【09：27】【分拆滙豐】滙豐低開逾1% 消息人士：平保傾向於對小股東決議案投贊成票 Ken Sir：聘顧問游說50大機構投資者、有信心議案通過

【09：24】商湯 （00020） 續軟，股價跌0.7%。

【商湯20】商湯上周遭員工持股公司、阿里巴巴合力沽貨 單日拋售共4500萬股

【09：21】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 跌逾1%。體育用品股下挫，安踏 （02020） 折讓配股，股價跌近9%，李寧 （02331） 跌逾3%，恒指低開139點，開報20643點，科指跌0.6%，報4228點。

【09：13】期指開報20676點，跌108點。

【08：54】中國將公布首季國內生產總值（GDP），市場預期中國第一季GDP表現轉強，料按年增長4%。

【08：54】【醫藥股】和黃醫藥旗下胃癌藥獲中國藥監局受理上市申請

【08：51】恒指黑期跌約145點，報20639點，道指期貨跌14點，報34115點。

【08：35】【配股潮】安踏折讓8.8%配股 淨籌逾117億元還債

【07：59】【盈警︱豬肉股】萬洲國際發盈警 料首季按年少賺56%

【07：45】【Morning精點】滙豐5月舉行AGM、平保據報傾向對小股東決議案投贊成票︱許樹昌證實Arcturus已殺入香港

【07：45】港股ADR收報20669點，跌113點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報56.65元，較港收市價低0.25元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報370.6元，較港收市價低0.4元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報94.61元，較港收市價低0.79元或0.8%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】投資者繼續關注最新美企業績，以及聯儲局官員的講話，美股好淡爭持，尾市走勢轉好，道指升100點或0.3%，收報33987點； 納指升34點或0.3%，收報12157點； 標指升13點，收報4151點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌109點 中概股指數升3%（不斷更新）

【石Sir一周前瞻及異動股】中國宏橋、贛鋒鋰業、普拉達

責任編輯︰梁浩碩