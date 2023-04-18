▲ 【銀行危機】嘉信理財首季存款大跌三成 CFO料今年底前存款或重新增長

自矽谷銀行（SVB）爆煲後，存戶紛紛提走存款，其他銀行亦受牽連。嘉信理財Charles Schwab（美：SCHW）首季客戶存款大降30%，至3,257億美元，符合市場預期。公司首席財務官Peter Crawford預測，存款可能在今年較後時間再次開始增長。

嘉信理財昨（17日）收升3.9%，報52.77美元，盤後股價變化不大，跌0.3%，報52.6美元。

嘉信理財首季的營收按年增長10%至51.2億美元，略遜於市場預期的52億美元；淨利潤按年增長14%至16億美元；調整後每股收益為93美分，高於市場預期的90美分。

客戶繼續向嘉信理財的其他投資產品增資。 公司核心淨新資產總計1320億美元，其中僅3月份就達到530億美元，是該月有史以來第二多的資產。

嘉信理財表示，鑑於近期美國銀行業的不確定性以及由此引發的對新法規的擔憂，它將暫停其股票回購計劃。

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編輯：姚卓然