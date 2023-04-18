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【裁員潮】安永取消分拆審計、諮詢業務後　美國裁員3000人

股市 08:26 2023/04/18

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【裁員潮】安永取消分拆審計、諮詢業務後　美國裁員3000人

四大會計師行之一的安永（EY）此前取消分拆審計諮詢業務後，安永於美國裁員3,000人，相當於安永美國員工總數的5%，裁員主要集中於諮詢部門。安永表示，評估當經濟狀況後，認為人力過剩，因而作出裁員決定。

諮詢業務於過去一年急劇放緩，而隨著利率上升，推動顧問交易諮詢工作的併購熱潮亦逐漸散退。

報道指，安永的裁員幅度比起其他諮詢集團近月宣布的裁員幅度更大。畢馬威（KPMG）2月裁減近2%美國員工，埃森哲（Accenture）表示將在未來18個月內裁減2.6%全球員工，至於麥肯錫（McKinsey）正以裁員約3%的方式重組其後勤辦公室。

安永去年9月提出珠穆朗瑪峰項目（Project Everest），將其審計和諮詢業務分拆，惟因遭美國成員公司反對，最終停止分拆。

【會計監管】安永取消分拆審計、諮詢業務　因遭美國成員公司反對

【Wirecard破產】安永德國因Wirecard 醜聞被罰款　禁止進行新審計兩年

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責任編輯︰梁浩碩

裁員 會計師行 安永 美國 會計
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