▲ 【AAPL】蘋果CEO庫克出訪印度 據報今周將與總理莫迪會面

蘋果（美：AAPL）行政總裁庫克（Tim Cook）出訪印度，並親身主持首間零售店開幕。據外電引述消息人士報道，與此同時，庫克今周將與印度總理莫迪及信息技術部副部長Rajeev Chandrasekhar會面。

庫克今周為蘋果在孟買和新德里的公司直營店主持開幕儀式。儘管目前蘋果在印度只有3%的市場份額，但公司一直透過代工廠商擴大iPhone組裝線，又提高從印度出口iPhone，這突顯出蘋果在印度擴張的雄心。

兩位消息人士指，庫克周三將在新德里與莫迪會面；並還將與印度信息技術部副部長會面。莫迪的辦公室拒絕發表評論，而蘋果和印度信息技術部沒有立即回應評論。

蘋果在孟買的第一間門市周一開幕，但周二才開始向公眾開放，而第二家門市周四將在新德里的一家商場內舉行開幕儀式。

由從前到目前為止，蘋果都要通過經銷商或亞馬遜等電子商務網站在印度銷售其產品。

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編輯：姚卓然